韓國進入職場晚齡社會：30多歲開始工作 40歲後當父母 60歲難退休

南韓正變成一個「職場晚齡社會」，人們結婚和生小孩，以及退休的年齡普遍延後。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓正變成一個「職場晚齡社會」，人們結婚和生小孩的年齡普遍延後，30歲才進入職場、40歲左右結婚，40多歲後才開始當父母，60歲後還要繼續工作，這種情況越來越常見。

韓媒報導，傳統的「三套成年驗證」：就業、結婚、生育以前都在20多歲時開始實現，但現在已經轉向從30多歲和40多歲才展開，這種趨勢也意味著生命週期的減速。如果趨勢持續下去，將會有更多60多歲的人在退休年齡之後還在繼續工作，為了就是資助子女的教育支出。

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漢陽大學經濟學教授河俊京強調，需要完善社會制度來加速就業、結婚、生育，以及盡最大限度發揮經濟成長潛力。

此外，隨著韓國65歲及以上人口首次突破1000萬，針對超級老化時代，退休金改革和延長退休年齡的呼聲也日益高漲。

截至7月10日，國家行政安全部報告稱，65歲及以上的登記居民為1006.2萬人，佔總人口的19.51%。當一個國家超過20%的人口年齡在65歲或以上時，就被歸類為超高齡社會。

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