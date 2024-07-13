台積電、SK海力士和輝達組「三角聯盟」開創下一代AI革命

台積電、SK海力士和輝達將組成「三角聯盟」，致力開發高頻寬記憶體HBM4等下一代技術。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電、SK海力士和輝達將組成「三角聯盟」，即將在9月於台北舉行的國際半導體展（SEMICON Taiwan）盛會上宣布一項聯合計劃，主要致力透過高頻寬記憶體HBM4等下一代技術搶佔人工智慧市場。SK海力士與台積電將合作開發尖端HBM4記憶體，輝達則提供產品設計。

wccftech報導指出，SK海力士、台積電等大廠預計都會在SEMICON宣布未來的計畫，將有知名人士出席，其中包括輝達首席執行長黃仁勳、SK 海力士總裁Kim Joo-sun以及一些頂級高管。預計這次的活動將比以往任何時候都更加重要，主要焦點將集中在下一代HBM，特別是革命性的HBM4記憶體上，因為這將開啟市場的新時代。

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HBM4記憶體的推出對於人工智慧領域來說意義重大，因為各公司現在正轉向改變策略。SK 海力士是最早實施「多功能HBM」的公司之一。現代先進的記憶體半導體緊密地附著在不同的晶片上，例如GPU晶片，以提高運算效率，為將一切連接起來，業界利用CoWoS等封裝技術。

由於這不是最佳製造路線，SK海力士先前透露，他們計劃將記憶體和邏輯半導體整合到單一封裝中，這意味著不需要封裝技術，並且這將被證明具有更高的性能效率。

為了實現這一目標，SK海力士計劃建立一個戰略三角聯盟，其中台積電負責半導體，輝達負責產品設計，最終產品可能是革命性的。

報導指出，目前還不確定SK海力士計劃如何實施HBM4記憶體，但與台積電和輝達合作已經相當明朗化。即將到來的SEMICON具有指標意義，可望為未來使用記憶體標準的人工智慧加速器定下基調。

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