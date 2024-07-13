5成台商資金回台、中國緊張 東莞急喊台商快來投資

隨著供應鏈重組，台商大舉撤離中國，台灣對中依賴度降低。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕智能電梯永佳捷（Masada）董事長許作名12日表示，在中國的台商已有4成至5成資金回流台灣，預期未來還有更多比例轉回。隨著中國對台商吸引力下滑，曾是台商群聚的東莞推出「莞台高新産業園區」，國台辦宣稱東莞是台商的「逐夢福地」，喊話全球台商快來投資。

美中對峙加劇及中國經濟低迷，外資及台商持續撤離，加上北京宣布懲治「台獨」，最重判死刑，加速台商離開。連北京為拉攏台灣青年，促進兩岸融合發展，以補貼和退稅等優惠措施，吸引台灣青年赴當地創業的福建平潭「台灣小鎮」，現在也猶如空城。

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不僅中國對台商不再具有吸引力，台灣對中國貿易依存度也顯著降低，在台灣貿易舞台上，中國角色逐漸成為非必要條件。財政部公布今年1-4月數據顯示，對中國（含香港）出口較去年同期下降3.7%，出口金額降至453億美元，占整體出口額的30.7％，創下2002年（30.5％）以來同期新低。

智能電梯永佳捷（Masada）董事長許作名12日接受KPMG安侯建業邀請出席研討會，談及台商狀況以台灣資本布局。他表示，4年前中國的台商把資金陸續轉回台灣，預期在中國的台商已有4成至5成的資金回流台灣，未來還會有更高比重轉回。台灣資本下一步將布局東南亞、南美、北美或印度。

廣東東莞為吸引台商，規劃莞台高新產業園區，上個月底奠基動工。（圖取自廣東省委台辦官網）

隨著台商離開，中國急喊話。其中，曾是台商進入中國時間最早，投資最密集的東莞，近期規劃莞台高新（指的是高技術）投資園區，並於6月底啟動奠基動工儀式，喊話「全球台商進莞來」。

國台辦經濟局局長張世宏說，莞台高新産業園區是《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》實施的重要成果之一，在東莞這一台商機遇之城、逐夢福地推進實施，將為中國台商向新而行探索路徑、創造契機。

除了東莞，泉州台商區也喊出要打造兩岸融合發展陣地，發展高新產業，還推出台灣農業交流推廣中心、台灣青年夜市，宣稱要提升台灣人參與鄉村振興的沉浸式體驗。

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