少年股神翻車？聯發科爆5740萬違約交割 網點名下檔「畢業股」

台銀證券12日向證交所申報聯發科（2454）鉅額違約交割。（歐新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼台積電6月21日出現2892萬元鉅額違約交割後，台銀證券12日向證交所申報聯發科（2454）鉅額違約交割5740萬元，此消息引起廣大網友討論，還有人開始猜下1檔畢業文標的會是誰，不少網友認為鴻海（2317）機率大。

康和南崁、華南中正4月12日申報士電（1503）違約交割2616.1萬元，6月21日國票安和申報台積電違約交割2892萬元，而聯發科是今年第三度出現達到違約交割資訊揭露標準的標的，違約交割金額5740萬元，申報證券商為台銀證券。

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以台股「T+2」交割制度來看，台股大盤指數10日漲107點，首度收盤站上2萬4000點，當日聯發科因外資及投信同步調節，盤中最高僅為平盤1460元，最低是1410元，終場下跌25元收1435元。

聯發科的違約交割案，引起不少網友討論與猜測，紛紛表示「當沖失敗?」、「當沖仔被嘎爆惹吧？」、「賭徒越來越多了」、「少年股神開始炸掉了」、「槓上加槓，少年股神一個接一個」。

還有人表示，「能買5700萬的不是小咖吧」、「發哥都填完息了，還去幫人抬轎，是韭菜嗎」、「又少了一個少年股神」、「換個角度想，少年股神身價5000萬了」。

今年迄今已爆發3起證券商向證交所申報鉅額違約交割的案子，PTT網友好奇繼士電、台積電、聯發科之後，下個讓人畢業的會是誰，有人點名「海公公」（鴻海）。

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