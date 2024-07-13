小粉紅崩潰！曾在台組頂規電腦 加國千萬YTR讚「台灣是美麗國家」

加拿大科技YTR「Linus Gabriel Sebastian」大讚台灣是美麗的國家。（圖取自LMG Clip）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕擁有近1600萬人訂閱的加拿大科技YTR「Linus Gabriel Sebastian」之前在光華商場假扮3C新手，請店家以5000美元預算幫他組裝電腦，隨後發影片讚賞店家沒有偷工減料，防護措施完善。近日他又發影片大讚台灣是美麗的國家。

Linus23）今年來台參加台北國際電腦展COMPUTEX 2024，6月23日在YT頻道「Linus Tech Tips」上傳影片，內容顯示，他來到「光華數位新天地」假扮成對電腦一竅不通的客人，隨機走進某店家，向老闆提出除了要在4K畫質下能順暢玩遊戲外，還要有超帥的外觀，預算為5000美元。最終，店家開出價格5159美元的桌上型電腦。

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Linus在飯店對這台電腦進行實測，對店家的防護措施表示讚賞，並確認所有硬體都沒有偷工減料，僅發現RAM跑不滿5600MT/S，經過他親手調整後，電腦成功跑滿最大速度運行。Linus對這台電腦配置和店家服務效率感到非常滿意，特別提到店家交貨後甚至在凌晨2點半還會關心他的使用狀況。

隨後，Linus將電腦帶到街頭時，一位延平高中的男學生認出Linus，並將這台價值不菲的電腦送給他。網紅海外的粉絲紛紛表示，看完也想來台灣組裝電腦，台灣網友大讚，這是世界級的宣傳，根本是台灣之光。

近日他又在YT頻道「LMG Clips」談及在台灣的經驗。他說，自己在台灣待了一段時間，對台灣沒有任何負面評價，「我喜歡台灣人、愛台灣，台灣是一個美麗的國家（beautiful country），超棒的（super awesome）」。

他還問夥伴，記不記得第一次到台灣時，去了一家小餐館，用完餐放了小費在桌上。他說，當天留下的小費並不高，說聲謝謝就離開，結果老闆娘跑了一條街追上他們，不願接受小費，並將小費還給他們。

他表示，遇到好人並不代表這個文化都是這樣的，正是因為自己過去在台灣的經驗，所以才有信心在台灣進行人性實驗，可以得到超棒的電腦。

加拿大科技YTR「Linus Gabriel Sebastian」（左）在TY頻道上表示，自己很喜歡台灣，稱讚台灣是美麗的國家。（圖取自LMG Clip）

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