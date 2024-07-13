英特爾旗艦CPU故障率近100％ 遊戲商超崩潰開罵

遊戲發行開發商Alderon Games 聲稱英特爾銷售的第13代和第14代晶片CPU故障率為100%。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾的旗艦款CPU落漆遭批評，遊戲發行開發商Alderon Games 聲稱英特爾銷售的第13代和第14代晶片CPU故障率為100%，並要求盡快召回，而且還將伺服器切換轉用超微產品。

由於英特爾無法解決Raptor Lake不穩定問題，客戶感到愈來愈沮喪。Alderon Games在其網站上透露，該公司的伺服器、開發系統和客戶的遊戲PC中的英特爾第13代和第14代處理器不斷出現問題，而且問題變得相當普遍。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒指出，事實上，英特爾最好的CPU已經崩潰好幾個月，以前僅限於遊戲玩家的不滿和騷動，現在正像野火一樣蔓延到資料中心和遊戲工作室。這次，《泰坦之路》（Path of Titans）工作室Alderon Games對這個問題做出了強硬的公開聲明。稱英特爾CPU的故障率接近100%，因此 Alderon Games正在將其所有伺服器切換到超微。

Alderon Games 透露，在自己的測試中觀察到Raptor Lake處理器的故障率接近100%。最終客戶的遙測報告顯示，客戶的遊戲PC中有數千個Raptor Lake CPU崩潰。

Alderon Game自己使用Raptor Lake CPU的開發系統也經常出現不穩定的情況，導致SSD和記憶體損壞。最重要的是，該工作室利用Raptor Lake部件的專用遊戲伺服器會經歷「持續崩潰」（crash） ，甚至導致整個伺服器癱瘓。

Alderon Games創辦人Matthew Cassells表示，遊戲開發人員遇到了相當多的英特爾CPU問題，包括崩潰、不穩定和記憶體損壞。

由於在使用英特爾最新的CPU型號上經歷崩潰，以及普遍不穩定的消費者和組織的數量不斷增加。現在，知名遊戲開發商公然指責英特爾「有缺陷」的產品。儘管發布了所有微代碼、BIOS和軟體更新，但問題仍然沒有解決。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法