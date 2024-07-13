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台股狂飆引關注 威脅新興市場股票中國投資組合龍頭地位

2024/07/13 13:43

台灣和印度股市屢創新高，威脅了中國的新興市場股票投資組合第一把交椅地位。（美聯資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於股市不斷創紀錄上漲，台灣和印度在MSCI新興市場指數的權重均超過19%，而其中台灣加權指數今年來上升33%，成為全球表現最佳的主要基準指數之一，格外引人注目。相較之下，中國近年來中國的權重則不斷下降，現為22.8%。《彭博》報導，台灣和印度股市屢創新高，威脅了中國的新興市場股票投資組合第一把交椅地位。

2020年中國股市攀抵巔峰，佔MSCI新興市場指數的權重達到40%，2021年6月，中國的權重達34.8％，台灣和印度分別是13.8%和9.9%。

《彭博》指出，台灣和印度的崛起，讓投資人可以透過押注人工智慧（AI）晶片製造商和印度基礎設施榮景，分散投資組合。

新加坡Straits Investment控股公司基金經理人Manish Bhargava表示：「投資人正尋找方法，透投資其他市場，管控中國在新興市場的權重太高的風險。」他指出，台灣的技術實力，特別是半導體行業，以及印度不斷發展的科技業和數位經濟，讓這兩個市場成為有吸引力的替代選擇。

2020年中國股市超高的權重也讓基金操盤手付出沉重代價，隨著北京加強監管，並推行房地產行業去槓桿化政策，數兆美元資金隨之蒸發。

今年來中國股市幾乎沒有上漲，相當低迷。《彭博》指出，如果最近的趨勢持續下去，今年台灣或印度在MSCI新興市場的權重，可能會趕上中國，標誌著世界朝多極新興市場轉變。也凸顯了中共需要在二十屆三中全會公布路線圖，化解房地產危機等問題。

報導指出，考慮到台灣股市市值（約2.6兆美元），不到中國股市的三分之一，在台積電 （2330）催動下，今年來台灣加權指數上升33%，成為全球表現最佳的主要基準指數之一，因此其崛起格外引人注目。

而《彭博》彙編的數據顯示，自6月初以來，除中國以外的亞洲新興市場股市錄得近90億美元（約新台幣2927億元）的淨流入，其中韓國、印度和台灣是最大的流入者。

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