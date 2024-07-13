腰斬式降價仍打不贏！中國車市價格戰廝殺慘烈 BMW中國退出止血

中媒報導，BMW近日傳出將退出中國價格戰，改採「降量保價」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企陷殺價紅海，豪車也頂不住壓力，賓士、保時捷、BMW等都宣布調降中國汽車售價，不過現有中媒報導，BMW近日傳出將退出中國價格戰，改採「降量保價」。對此，BMW中國回應，下半年將重點關注業務品質，支持經銷商「穩紮穩打」，而BMW在中國銷售員也指出，汽車售價已有調整。

綜合媒體報導，BMW中國去年以來積極降價力保市占率。2023年折扣率為17.66%，高於行業平均水準，在中國交付82.5萬輛，年增4%。但「以價換量」的代價是，2023年獲利比前1年下滑逾3成。

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2024年上半年，BMW中國銷量為37萬5947輛（含MINI品牌），比2023年同期下滑4%。

近日知名汽車專家爆料，因為價格戰導致門市虧損嚴重，BMW中國將從7月起，減少銷售量以穩定價格，緩解門市的經營壓力。而「寶馬（BMW）中國將退出價格戰」一度成為中國社交媒體最熱門話題，熱議歐美豪車紛紛大幅降價求售之際，BMW中國此舉是否「耗不下去」選擇「躺平」。

但在此之前，BMW中國今年頻傳腰斬式降價，5月BMW中國發函給所有經銷商門市稱，鑒於市場大背景和國產品牌帶來的巨大衝擊，決定給出多項大幅度補貼減免政策，包括新車銷售、客戶支持與服務、寶馬金融、經銷商發展以及中古車業務等領域，意在幫助經銷商應對短期困難，緩解業務壓力。

據悉，官方指導價人民幣35.39萬元（約新台幣158萬元）起跳純電動房車i3，6月空車價直接殺到人民幣17萬餘元（約新台幣76萬元）；招牌的5系列燃油房車也殺到人民幣31萬元（約新台幣139萬元），相當於7折優惠。

根據媒體報導，1名BMW中國的業務員透露，因上半年虧損嚴重，同時為更好營運及後續服務，BMW全系車型自7月10日起調整價格，此前報價作廢，7月15日之後還會再漲。

杭州1家BMW經銷商門市則表示，目前價格已經調整過；近期價格確實會有所上調，但不是官方指導價，而是針對優惠力度的調整。

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