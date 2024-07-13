罷工恐殃及全球？張忠謀曾認證「可畏對手」 三星負面消息一籮筐

7月10日三星工會宣布啟動無限期罷工。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕三星（Samsung）過去曾多次放話要超車台積電（2330），就連台積電創辦人張忠謀都曾認證三星是「可畏的對手」。不過近年台積電、三星在製程上的表現卻出現兩樣情，輝達與台積電的營收在去年大爆發的時候，三星半導體部門去年卻虧損113億美元創歷史新高，獲利年減逾84%。

此外，還有爆料指出，三星3奈米生產流程存在問題，在試產Exynos 2500處理器時，最後統計出的良率竟然為0%。而近期三星工會大罷工更讓國內外媒體擔憂，因三星是全球最大的記憶體供應商，無限期的罷工可能將中斷該公司用於人工智慧（AI）晶片、電腦和智慧型手機等裝置的先進記憶體的生產，進一步衝擊該公司獲利的主要推動力，還可能波及全球相關市場。

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三星這場罷工引起國內外媒體關注，10日三星工會宣布啟動無限期罷工，但同日台積電股價再創1080元新高，看在韓媒眼裡不禁感到著急。《朝鮮日報》直呼當下正是全球晶片戰爭的關鍵時刻，各大公司爭奪AI晶片的主導地位，工會此時罷工讓韓國半導體產業更加不樂觀，損害南韓的競爭力。

《富比士》（Forbes）則報導，三星是全球最大的記憶體供應商，在這場AI熱潮中，記憶體晶片已成為該公司利潤的主要堆動力。市場研究級調查機構Trendforce資料顯示，三星在全球DRAM晶片市場中占45.5%，在NAND Flash快閃記憶體市場的占比則為36.6%，兩者都是電腦、智慧型手機和伺服器重要組成的一部分，因此罷工可能將衝擊市場上對記憶體的需求情況。

另據市場人士指出，三星的營運一旦出現任何中斷都可能產生連鎖反應。《朝鮮日報》指出，半導體晶片是南韓戰略產業，對南韓經濟影響巨大，考慮到近期三星在AI晶片領域上陷入苦戰，工會的罷工等於是火上澆油。

《朝鮮日報》也表示，若工會罷工長期化，汽車產業恐將會繼疫情情期間的晶片短缺狀況之後，出現第2次車載半導體大亂的情況。

另《富比士》還指出，近期三星在最新的第五代高頻寬記憶體HBM3E在獲得AI霸主輝達（NVIDIA）的批准上遇到了挑戰，先前輝達執行長黃仁勳表示，三星的HBM測試仍在進行當中，不代表它已經失敗。黃仁勳強調，與三星的合作進展順利，需耐心等待。

《彭博》指出，雖然三星大部分HBM製造皆已自動化，但罷工造成的任何中斷，都有可能嚴重損害三星取代競爭對手SK海力士，成為輝達首選記憶體供應商的機會。

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