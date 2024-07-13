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通膨降溫！道瓊二度站上4萬點 台積電ADR上漲1.54％

2024/07/13 07:20

華爾街股市週五收高，道瓊工業指數收在40000.90點，二度站上40000點大關。（彭博社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國勞工部12日公布數據，6月美國生產者物價指數（PPI）略升，證實通膨降溫趨勢，投資人因此押注9月降息。華爾街股市週五收高，道瓊工業指數盤中創下新高，尾盤上漲247.15點、0.62%，收在40000.90點，二度站上40000點大關。標普500指數漲0.55%，那斯達克指數漲0.63%，費城半導體指數漲幅達1.33%，台積電ADR上漲1.54%，收在187.35美元。

綜合外媒報導，在前一個交易日，蘋果、輝達等最有價值的公司股價大幅下跌，週五反彈，蘋果上漲1.31%、輝達上漲1.47%，特斯拉則上漲3%。

銀行業陸續公布財報，摩根大通第二季獲利提振，股價卻下跌1.2%。富國銀行季度利息收入未達預期，股價下跌6%，而花旗集團儘管投資銀行業務收入大幅成長，仍下跌1.8%。

羅素2000指數連續第三天收紅，上漲1.1%，達到2022年以來最高，標準普爾400中型股指數上漲0.9%，今年這兩個指數都落後標準普爾500指數。卡森集團（Carson Group）首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）表示，中小型股的輪動仍在繼續，總體而言這是一個積極的跡象。

道瓊工業指數上漲247.15點或0.62%，收40000.9點。

那斯達克指數上漲115.04點或0.63%，收18398.45點。

S&P 500指數上漲30.81點或0.55%，收5615.35點。

費城半導體指數上漲75.53點或1.33%，收5775.19點。

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