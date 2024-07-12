台股重挫亞股第2慘 證期局：基本面穩健未變

台股大跌473點，金管會信心喊話。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股指數今天（12日）大跌473.1點、跌幅1.94%，成為亞洲第二慘；對此，金管會表示，無論從本益比、現金殖利率或上市櫃營收來看，台股基本面穩健，若將時間拉長，台股今年以來表現仍居亞洲第1。

台股連續大漲數日後，今天（12日）出現回檔，收盤下跌 473.10點、收在2萬3916.93點，2萬4千點關卡失守，外資賣超369億元。

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對於今日股市，金管會證期局表示，由於美股前一交易日（7/11）美國通膨數據降溫，顯示聯準會 （Fed） 有望今年降息後，資金紛紛撤離大型科技股；因此，美股四大指數除道瓊指數小漲外，其餘均下跌。

根據統計，7月12日亞洲股市漲跌互見，日本跌2.42%、台股下跌1.94%，台日是今日亞股最大苦主，跌幅最慘，其它亞股表現依序為韓國跌1.56%、上海跌0.14%、新加坡漲0.72%及香港漲2.32%。

證期局強調，今年截至6月底本益比約24.4倍，現金殖利率達2.34% （加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高；換言之，台股基本面尚稱穩健。

不過，有部分網友戲稱，金管會信心喊話都只會端出「基本麵」（基本面），了無新意；對此，證期局官員直言，基本面是股市未來表現的關鍵，更會影響資金面、消息面等，台股今年大漲3成多，不就是靠基本面支撐。

證期局也公布今年以來股市走勢。今年截至7月11日止，台股漲幅36.02%，日本漲幅26.18%、韓國漲幅8.89%、新加坡漲幅7.25%、香港漲幅4.6%、上海跌幅0.15%、深圳跌幅6.87%、美國道瓊漲幅5.48%，台股表現優於國際主要股市。

其中，今年截至7月11日止，台股集中市場日均成交量約4356億元，較去年同期增加72.17%；亞洲部分，台股漲幅表現第一 。

「我們密切關注國際金融市場變化」，證期局官員表示，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，並在適時採行相關措施。

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