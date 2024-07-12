1週「被消失」40家銀行 美金融大鱷巴斯：中國銀行系統崩潰中

海曼資本創辦人巴斯認為，中國銀行系統重押房地產，而房市低迷正使其陷入資不抵債的局面。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass），近日在其社群平台X上說，中國的銀行系統正崩潰，因為銀行系統的資產佔中國GDP 340％，反觀美國僅1倍，其中超過3分之1資產放款給中國與香港的房地產部門，而中港房地產規模已縮水30％至50％，他警告中國整體銀行系統恐資不抵債。

《經濟學人》近期一篇文章也指出，中國小型銀行現在正面臨困擾美國銀行多年的「儲貸危機」（S&L Crisis），該危機始於1980年代中期，因貸款成長飆升、風險管控不力以及房市低迷，導致美國超過1000家小型貸款機構倒閉或合併。

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標題為「為何中國的銀行正消失」的文章指出，中國現在似乎重演美國的儲貸危機，在6月24日為止的1週，中國有多達40家銀行因被併入較大銀行而消失，即使是儲貸危機最嚴峻之時，美國的貸款機構也沒有以如此快的速度消失。

文章指出，中國各地農村約有3800家小型銀行，其資產約55兆人民幣，佔銀行系統總資產13％，它們長期管理不善，累積龐大不良貸款，許多是借貸給地產開發商與地方政府，因此曝險於中國的房地產危機，近幾年一些銀行揭露，其帳目中有40％是不良貸款，相關銀行已威脅社會穩定，而社會穩定是中國國家主席習近平的關注重點。

一個解決方式是資本重組。地方政府發行特殊債券，用於紓困銀行等多種目的，許多陷入困境的省份發行許多相關債券。自2020年12月至今年5月，中國遼寧省將17％特殊目的債券資金挹注銀行。最近中國消失的40家小型銀行中有36家在遼寧。

此種「監管消失」的作為可能加快腳步，標普全球評級推測將耗費10年完成該計畫。一些批評者認為，此舉只不過是一種花招，因為將數十家不良銀行結合起來，只會創造規模較大的不良銀行。

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