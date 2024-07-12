中國地方政府爆雷了！多地城投公司商業票據違約

受到房地產低迷衝擊，中國地方政府財政壓力沉重，部分地方政府融資平台出現商票違約現象。（示意圖，路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地方政府債台高築還不出錢了！由於資金鏈吃緊，地方政府融資平台-城投公司商業票據違約攀升，發生3次以上票據逾期者高達1397家，其中貴州遵義道橋建設累計逾期金額達3.19億人民幣（約台幣14.3億）。

中媒《財新》報導，中國地方政府隱性債務風險隱憂持續延燒，多地城投公司為承兌人的商票逾期現象仍在持續。根據上海票據交易所票據資訊揭露平台7月初發布的《截至2024年6月30日承兌人逾期名單》，截至2024年6月30日，發生3次以上票據逾期且月底有逾期餘額未兌付或當月有票據逾期者，高達1397家。

請繼續往下閱讀...

若根據華安證券固定收益研究團隊的統計，2023年6月有29家發債城投出現商票逾期，當月逾期金額7.8億人民幣（約台幣35億），有8家城投是首次逾期，9家城投是商票持持續逾期。

根據財新不完全統計，6月商票逾期名單中，有不少以地方財政局或國資委為實際控制人、發行過債券的地方城投公司，例如彌勒工業園區投資開發、山東正方控股集團、魯南（棗莊）經濟開發投資、桐鄉市崇德投資發展集團、臨朐沂山實業、齊河城投建集團、江蘇銀寶控股集團及開封城市營運投資集團等。

8家首次逾期的城投公司將違約歸咎於「技術性原因」。實際控制人為山東鄒城市財政局的山東正方控股7月4日公告，票據逾期原因是公司「財務人員未及時應答提示付款」，涉及票據已結清，公司承兌票據不存在信用風險。8家首次商業票據逾期的城投公司中，開封城市營運投資集團、江蘇銀寶控股也發布類似公告。

其餘5家實際控制人為當地政府的城投公司，商票逾期金額從數百萬人民幣到上億人民幣不等。其中，山東臨朐沂山實業累計商票逾期金額已達1.5142億人民幣（約台幣6.8億）。

至於持續逾期的城投公司有雲南昆明市城建投資開發，累計逾期金額2.71億人民幣（約台幣12.1億），其大股東和實際控制人為昆明國資委；貴州遵義道橋建設累計逾期金額3.19億人民幣（約台幣14.3億）等，該公司是遵義市最大城投平台，2022年12月底曾宣布過對旗下155.94億人民幣的銀行貸款進行重組，展期20年。

報導直言，中國地方政府城投平台商票違約現象近兩年屢見不鮮。根據中誠信國際統計，2023年全年違約的城投共79家，至2023年底仍有28家企業未完成兌付，涉及金額超過32億人民幣（約台幣143.6億）；前三名分別為山東、貴州、雲南，各有19家、12家、10家城投企業出現在2023年逾期名單中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法