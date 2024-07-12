對中國經濟影響力看法 窮國富國大不同、新加坡另眼相待

大多已開發國家對中國普遍負面看法，窮國則較持正面態度。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一項針對35個國家的調查發現，世界各地都能感受到中國的經濟影響力，但從正面或負面觀點看待中國，在很大程度上取決於每個國家的經濟發展情況。已開發國家除了新加坡以外，大多對中國持負面看法；而窮國則較持正面態度。

皮尤研究中心（Pew Research Center）發布的民意調查顯示，生活在美國、加拿大、澳洲等高收入國家的人們總體上對中國表達了普遍的負面看法，18個國家中有70%的人表達了負面情緒。

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數據顯示，在泰國、肯亞和孟加拉等中低收入國家看法發生了轉變，17個國家中56%的受訪者表示持正面態度。

在受訪國家中，個別觀點也差異很大，瑞典對中國的支持率最低，為11%，其次是日本（12%）、澳洲（14%）和美國（16%）。對中國最正面的看法是泰國（80%），其次是奈及利亞（75%）、肯亞（73%）、突尼西亞（68%）和新加坡（67%）。

對於中國對經濟具體影響是正面還是負面的看法存在類似的分歧。高收入國家中57%的人對中國的經濟影響持負面看法，而中等收入國家中47%的人對中國的影響持正面態度。

在美國，76%的受訪者對中國的經濟影響力持負面看法，其次是德國（69%）、法國（68%）和加拿大（68%），歐洲、日本、韓國和日本也持類似的負面看法。

新加坡和馬來西亞對中國的經濟影響最為正面地看待，67%的受訪者表示持正面態度，其次是奈及利亞（64%）和泰國（63%）。

皮尤將一些觀點歸因於中國大規模的「一帶一路」倡議影響，該倡議在過去十年中向其他國家投資了超過3兆美元。

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