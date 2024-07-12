綠電直送南科！台電輸電纜工程採潛盾工法穿越曾文溪床

台電161KV七股─南科線興建工程，在第一工區新建七股開閉所並採潛盾工法開挖電纜專用道，須穿越曾文溪河床約1.5公里長到南岸安南區。（台電輸變電工程處南區施工處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕綠電直送南科園區，台電輸變電工程處南區施工處，目前在台南市七股區施作161KV（16萬1千伏特）七股─南科線工程，總工程費119億元，其中在第一工區約1.5公里採潛盾工法，穿越曾文溪床底下，161KV七股─南科線預定明年12月底完工。

為確保南科不缺電，台電推動再生能源加強電力網工程，施作161KV七股─南科線，將發電最多的台南七股區太陽光電引接至七股開閉所併入電網，藉以增加台南市七股地區再生能源併網容量約2GW，將綠電直供南科園區。

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台電輸變電工程處南區施工處今天（12日）邀請南科園區大用戶，參訪位在曾文溪北岸的七股第一工區，由南科水電氣供應委員會總召集人台積電經理李昇修帶隊實地參訪第一工區，了解工程施工概況、特殊潛盾工法及相關職安措施之精進作為，藉互動交流，對台電輸電工程品質和供電穩定感到滿意。

台電輸變電工程處南區施工處處長張文旗表示，161KV七股─南科線，由七股開閉所到南科變電所線路全長約20公里，總工程經費119億元，土建工程分兩工區施工，第一工區新建七股開閉所並採潛盾工法開挖電纜專用道，須穿越曾文溪河床約1.5公里到南岸安南區，第二工區約18.5公里則為明挖管路已完工，整個工程預定明年底前完成。

161KV七股─南科線主要供應南科園區及樹谷園區的工業用電及地區民生用電。台電南區施工處副處長游健龍說，第一工區主要以潛盾工法穿越曾文溪河岸方式興建電纜專用洞道，潛盾機施工深度地下約30.2米，在作業安全上採用多項現代科技應用防災，如人員AI影像辨識、配戴心律手環、即時定位、局限空間氣體偵測、即時監控系統、電塔安全電子圍幕系統、熱危害偵測系統、設置漏電檢測器等，確保施工人員作業安全。

南科廠商參訪台南七股特高壓輸電工程，台電輸變電工程處南區施工處副處長游健龍（左一）與真毅營造董事長柯任安（左二）、南科水電氣供應委員會總召集人台積電經理李昇修（右二）、台灣科學園區同業公會的處長郭春暉處長（右一）合影。（台電提供）

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