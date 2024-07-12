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臻鼎提供科大學生每學期4萬元獎學金 還可入集團服務

2024/07/12 20:09

臻鼎科技集團為回饋地方、4年已提供2300萬元獎學金給清寒學生。（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園在地企業－臻鼎科技集團，為全球最大規模PCB廠，為回饋地方、4年已提供2300萬元獎學金給清寒學生，而在桃園市政府牽線下，透過「桃園Link產學培力平台」媒合，臻鼎與龍華、健行科技大達成產學合作協議，由臻鼎提供每學期四萬元獎助學金，學生畢業後還可以進入臻鼎集團服務。

經濟發展局表示，今年已成功媒合臻鼎科技與龍華科大、健行科大進行產學培力合作，由臻鼎科技提供每位大二至大四學生每學期4萬元獎助學金，每校各計20位，共計40位學生，須具備中低收入戶證明、產業相關科系四年制一般生，學年成績須達班排前50％，經過企業面試後，學生每學期都可領取獎助學金，於畢業後進入臻鼎服務半年。

經發局表示，產學培力平台可將企業招募成本轉為獎助學金，讓在校生獲取獎助學金後專注學業，畢業後無縫就業，同步解決企業缺工難題，建立產業、學校及學生三方長期可持續的合作平台；平台於今年開始試辦，除成功媒合臻鼎科技與龍華、健行科技合作外，晶碩光學、宏致電子也表達意願。

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