日圓狂貶兇手？日媒曝日本上半年流向海外資金達1.27兆

日本散戶資金持續流向海外，不利日圓走勢。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本散戶透過新修訂的小額投資免稅制度（NISA），大舉投資海外股票及資產，可能是日圓走貶因素之一。日媒披露，今年上半年，日本民眾透過國內資產管理公司投資海外股票和基金達6.16兆日圓（約台幣1.27兆），平均每月流向海外的資金約1兆日圓，進而壓低日圓匯價。

《日本時報》報導，由於日本央行維持低利率，並對減少購債搖擺不定，日圓維持偏弱格局，近期日圓匯價再度貶破161日圓兌1美元大關，過去一年重貶15%。

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報導指出，今年1月日本新的投資免稅制度（NISA）開始實施，終身投資額度最高為1800萬日圓，是之前的2倍，儲戶可能會利用免稅帳戶規則變化大量押注外國資金，從而壓低日圓匯價。

日本財務省數據顯示，今年上半年，日本民眾透過國內資產管理公司投資海外股票和基金高達6.16兆日圓，快要打破2015年全年6.2兆日圓的紀錄，平均每月流向海外的資金約 1 兆日圓。分析師估計，這些流出的資金每月可能讓日圓貶值0.5 至 1 日圓。

報導指出，儘管日本股市表現強勁，日經指數過去一年上漲 31% 以上，並屢屢創下新紀錄，不過，日本散戶始終青睞海外資產，透過NISA 帳戶投資海外。

日本綜合研究所經濟學家Soichiro Tateishi也表示，NISA 計畫似乎在很大程度上促進日本散戶投資海外股票，並稱「我認為日本股票仍然沒有足夠的吸引力，吸引 NISA 投資人，而且就經濟成長而言，日本成長潛力較弱，海外經濟成長更加穩定」。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa上週在報告中也寫道，日本居民持有的外資股票快速增加，可能是日圓走弱的因素。

日本財務省透過分析國際收支平衡審視經濟挑戰，本月發布報告坦言，已經注意到日本家庭資金流向外國資產的跡象。財務省報告指出，由於日本家庭資產一直集中在儲蓄帳戶和現金上，這種資金流動本身就是一個好兆頭，表明更多人投資組合多元化，但「我們希望國內企業提高吸引力，讓這些錢也流向日本企業」。

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