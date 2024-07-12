4家中小企業擴大投資台灣 晉大陶瓷桃園蓋2廠投資9.5億

投資台灣通過4家中小企業擴大投資方案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資台灣事務所今（12）日通過4家中小企業擴大投資臺灣，包含寶禾科技、晉大陶瓷、統固飼料、淞詮貿易，此次4家企業總投資額約20億元。

晉大陶瓷產品範疇從專注於小尺寸外牆瓷磚，延伸至馬賽克瓷磚、車道磚、地面步道磚，以及專利自潔抗菌材料瓷磚，因應未來市場轉型，規劃招募45名本國員工，投資9.5億在桃園龍潭區興建兩座廠區，導入智慧製造設備與設置中控室。

請繼續往下閱讀...

寶禾科技專攻高階專業顯示器市場，主要產品為行動裝置用光學保護面板、醫療顯示器光學保護面板及光學薄膜等，擬於桃園市興建新廠，增設自動印刷產品產線與光學膜貼合加工產品線，新廠朝向綠建築方式規劃，將設置太陽能板與優先採用節能設施，逐步建構節能低碳的綠色工廠。

統固飼料主要生產水產飼料，原料均來自在地食品廠的剩餘魚料，並添加自製高蛋白魚粉、魚油，可增添飼料的營養成分，提高水產飼育效率；為進一步提升產量，規劃於屏東縣長治鄉興建新廠，以及在原潮州廠增設產線，擬採購智能聯網設備，投資金額約4.6億元，可創造10名本國就業機會。

淞詮貿易專營冷凍肉品批發買賣已逾30年，為整合分散的倉儲物流地點，預計投資逾5億元於苗栗縣頭份市興建智慧倉儲及生產線，採用電腦自動化管理系統，隨時掌握貨物狀態，迅速調整策略以滿足顧客需求，同時將以智能系統調節用電量與冷凍溫層，達到節能效果。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1510家企業超過2兆3228億元投資，預估創造15萬2709個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1008家企業投資約4768億元，帶來3萬6751個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法