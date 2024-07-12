股匯雙殺！新台幣震盪幅度擴大 收32.561元、貶5.5分

新台幣收32.561元，貶值5.5分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日在台積電領跌下，大盤指數暴跌近500點，新台幣兌美元匯率也受到拖累，由升轉貶，高低震盪1.64角，最後收在32.561元，貶5.5分，為主要亞幣中唯一收貶者，成交量放大至18.33億美元。

本週新台幣貶值8.6分或0.26%，週線連續5周收黑。

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台股今天跌473.10點，收在23916.93點，三大法人合計賣超508.26億元。其中，外資賣超421.97億元。

美國週四公布6月消費者物價指數年增率降下滑至3%，通膨降溫增強市場對於聯準會9月降息信心，目前市場預期Fed最快9月啟動降息，且今年不止降息1次。

美元指數在通膨數據公布後大跌至104.09，為近2個月低點；非美貨幣大舉喝采，其中，日圓兌美元匯率升破160，市場推測，日本央行（日銀）可能趁機進場調節，人民幣也升至1個多月來高點。

新台幣一早反映美元跳水、日圓急升，以32.44元、升值6.6分出，最高升抵32.425元，惟台股爆發多殺多，外資大舉賣股、匯出，台幣由升轉貶，最低下探32.589元，台幣震盪幅度加劇。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日大跌0.48%、日圓強升1.51%、新幣勁揚0.31%、韓元升值0.17%、人民幣也升0.14%，僅台幣貶值0.17%，意外成為單日最弱亞幣。

匯銀主管指出，外資今日匯出力道加劇，除高檔調節外，7月起台股進入發放股利的大月，由於外資在台持股水位已高，盈餘與股利匯出，加重台幣跌勢，不過市場對於聯準會降息升溫，在美元走弱下，台幣貶值空間也會受到限制。

在消費者物價指數公布後，今晚還有生產者物價指數（PPI）要公布，下週則有零售銷售數據，相關數據表現是否提供Fed足夠信心降息，仍是各界關注重點。

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