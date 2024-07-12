緯創林憲銘：AI帶動產業下半年需求 台灣今年會不錯

緯創董事長林憲銘今天出席新書發表會活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘今天出席新書發表會活動，會後面對媒體詢及產業前景，林憲銘觀察，由於AI領域的市場需求仍然強勁，台灣在全球供應鏈中所扮演的角色也已經清晰，只要能夠穩步前行，下半年會比上半年好，「今年台灣應該是會不錯的」。

林憲銘認為，台灣在全球AI供應鏈中已經佔得不可獲缺的地位，以現階段的市場狀況來看，由於企業開始體認到AI在商業方面的價值，因此商用AI的需求較消費性強勁，除了AI伺服器之外，剛起步的AI PC雖然處於萌芽階段，但也可望帶起一波企業採用潮。

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儘管產業受惠於AI技術應用的加持，不過仍然存在發展變數，林憲銘表示，這包括美國總統大選與世界局部戰事，以及景氣仍在回溫當中的歐洲市場，現在產業都在期盼相關戰爭能夠儘早結束，歐洲市場雖然疲弱但也已有改善，且總統大選是民主國家常態，相信美國選後可以很快調整回來。

談到國內從事AI技術研發所需的能源議題，林憲銘強調，現在大家都將矛頭指向能源，「但其實這是可以管理的」，只要管理得宜，就能帶動產業持續成長，且台灣企業在AI領域的著墨不僅限於在國內，「因為我們做的是全球的生意，台灣就是這樣」。

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