晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Switch日本6月銷量暴減41％ 7月盼好轉

2024/07/13 06:58

任天堂（Nintendo）Switch遊戲機已連續6個月銷售不到30萬台。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕任天堂（Nintendo）Switch遊戲機在日本今年的銷量十分慘淡，數據指出，6月日本銷售量續縮，較去年同期暴減超過4成，已連續6個月賣不到30萬台。

外媒報導，日本遊戲總合情報媒體Famitsu公布統計資料指出，任天堂Switch系列機種在6月（5月27日至6月30日）結算的銷售量為22萬5316台，較去年6月38萬160台暴減41%，雖然該品牌連續16個月稱霸日本遊戲機市場，但仍未超過30萬台。

若和5月的19萬2824台相比，Switch銷售量則增加17%，Famitsu表示，Switch6月銷售量年減超過4成，主要是因為2023年6月因大作〈薩爾達傳說：王國之淚〉熱銷，帶動銷售量暴增創新高，而7月18日將有〈實況野球2024-2025〉、〈Nintendo World Championships Famicom世界大會〉等新作開賣，加上進入暑假，可望為日本電玩市場帶來提振效果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財