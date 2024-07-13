Switch日本6月銷量暴減41％ 7月盼好轉

任天堂（Nintendo）Switch遊戲機已連續6個月銷售不到30萬台。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕任天堂（Nintendo）Switch遊戲機在日本今年的銷量十分慘淡，數據指出，6月日本銷售量續縮，較去年同期暴減超過4成，已連續6個月賣不到30萬台。

外媒報導，日本遊戲總合情報媒體Famitsu公布統計資料指出，任天堂Switch系列機種在6月（5月27日至6月30日）結算的銷售量為22萬5316台，較去年6月38萬160台暴減41%，雖然該品牌連續16個月稱霸日本遊戲機市場，但仍未超過30萬台。

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若和5月的19萬2824台相比，Switch銷售量則增加17%，Famitsu表示，Switch6月銷售量年減超過4成，主要是因為2023年6月因大作〈薩爾達傳說：王國之淚〉熱銷，帶動銷售量暴增創新高，而7月18日將有〈實況野球2024-2025〉、〈Nintendo World Championships Famicom世界大會〉等新作開賣，加上進入暑假，可望為日本電玩市場帶來提振效果。

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