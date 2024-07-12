中國出口大增、進口卻轉負 貿易失衡帶來經濟風險

中國6月出口大幅成長，超出市場預期，但進口卻下降，呈現嚴重失衡。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國6月出口大幅成長，超出市場預期，但進口卻下降，呈現嚴重失衡。由於這種強勁的出口不可避免地被解讀為中國「供給過剩」加劇，因此市場預測全球貿易緊張局勢可能會加劇。

中國海關總署12日公佈，6月出口額3078.5億美元，年增8.6%，不僅大幅超過去年5月7.6%的成長速度，也超過路透編製的市場預測8.0%。

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中國從去年11月至今年2月，月度出口連續4個月成長，雖然3月轉為負值（-7.5%），但4月再次恢復正值，成長1.5%，此後一直呈現7-8%區間的高增速。截至1-6月上半月，比去年同期成長3.6%。

另一方面，6月從中國的進口額為2088.1億美元，年減2.3%，既低於5月成長率1.8%，也低於市場預期2.8%。今年1、2月中國進口成長率為3.5%，3月下降1.9%，4月又成長8.4%。6月呈現負成長。截至上半年，比去年同期成長2.0%。

由於出口增加和進口減少，6月中國貿易順差達990.5億美元，大幅超出市場預期的850億美元，這是有史以​​來最高的。上半年累計貿易順差達4350億美元。

強勁的出口可能成為下半年中國經濟的風險，這是因為美國、歐盟等國家難以容忍中國供應過剩，只能透過提高關稅來強化對中貿易壁壘。這些貿易緊張局勢最終降低中國的出口，進一步加劇製造業疲軟、就業停滯和內需低迷等經濟停滯。

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