漢來名人坊推出300萬元極品珍稀食材 饕客搶訂

漢來美食旗下名人坊，每年饕客最期待的香港名廚「富哥見面會」，今年見面會富哥親至蒐羅各界私人珍藏，帶來總價值超過300萬的極品珍稀食材。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）旗下名人坊，每年饕客最期待的香港名廚「富哥見面會」，今年將在8月5日至9月8日由南至北為饕客上菜。

有鑑於富哥去年帶來的12顆13頭日本吉品鮑供不應求，令許多饕客與美食失之交臂，今年富哥準備了多達40顆、每顆售價高達5萬8800元的13頭日本吉品鮑。

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今年他還帶來了5件2.5頭及5件3.5頭收藏級別花膠皇，售價分別是9萬8000元及8萬8000元。

漢來美食表示，隨著地球環境的變遷，頭數少、個頭大的鮑魚及花膠越來越稀少，導致這些極品食材的價格急速上漲，以13頭日本吉品鮑的進價為例，今年的進價較去年上漲近4成。

富哥深知名人坊的台灣客人對於美食的高追求，今年見面會親至港、澳地區蒐羅各界私人珍藏，一共將帶來總價值超過300萬的極品珍稀食材。

消息傳來台灣，早早就有客人詢問，截至7月初，就已經被預訂了25顆13頭日本吉品鮑及2件2.5頭花膠皇，全台名人坊目前更已售出100多套富哥見面會套餐。

這次，富哥在滷製吉品鮑前泡的水用的都是頂湯，泡在頂湯裡3天的鮑魚，吸足了湯汁的鮮香，還沒開始滷製就已經風味飽滿。

再經過3小時與超級食材（老母雞、金華火腿、干貝、豬後腿肉、豬肋排、雞爪等）一起燉煮，吉品鮑魚特殊鮮香和各種食材釋放出濃郁肉香。

為滿足座上賓的味蕾，漢來美食中餐品牌總經理羅嶸和富哥此次特別精心搭配出4款極品套餐，每位價格分別為8880元、1萬1800元、1萬8800元及6萬3800元。

香港名人坊由名廚富哥鄭錦富主理，曾多次榮獲香港米其林殊榮，漢來美食於2015年取得名人坊獨家代理權。

台灣將名人坊目前全台有5家分店（台北2店、台中1店、台南1店、高雄1店），年營收仍年年攀升，2024年上半年已達到近4億元，穩坐全台高級粵菜連鎖餐廳寶座。

富哥見面會將於8月5日到9月8日依序在名人坊高雄店、台南店、台中店、敦化店和世貿店登場，一路由南往北巡迴，每間分店各舉辦6~7場餐會。

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