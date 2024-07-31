LTN經濟通》爛尾金字塔 矗立平壤中心

北韓經濟崩潰，導致「柳京酒店」建造被迫停工，被外界視為「北韓經濟失敗」的象徵。（歐新社）

朝鮮開國領導人驕傲 卻成為孫子永遠的恥辱

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾被美國CNN旅遊網站評選為全球最醜建築物「柳京酒店」，就位在北韓平壤的市中心，遠遠望去猶如一座金字塔的摩天大樓，興建之時號稱將是全球最大的飯店，代表著北韓政府想傳達外界其精神強大的象徵。

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「柳京酒店」自1987年8月開始興建，原定於2年後完工，其大樓高度約330公尺、預計將擁有數千間客房，也因樓層數105層而有「105大樓」的別稱。但經過了37年，「柳京酒店」仍未完工，其建築內部完全空置，完全沒有接待過任何一位客人。

儘管多年來，北韓政府多次嘗試完成建造，還在「柳京酒店」的外部添加了玻璃板，但整體看起來使像是金字塔和太空船的混合體，但走入建築物內，放眼望去是空蕩的混凝土鬼塔，這裡的氛圍令人毛骨悚然，因此又被稱為「幽靈酒店」、「末日酒店」，該酒店已成為一棟爛尾樓。

柳京酒店內部空置，一眼望去全是混凝土，又被外界稱為「末日酒店」。（美聯）

為強調政權而興建 卻因經濟問題而停建

「柳京酒店」的規劃始於20世紀80年代。北韓第一任領導人金日成希望這棟建築能成為北韓的明顯地標，具有強烈的象徵意義。因此選擇了三邊金字塔結構，成為「柳京酒店」的外型。

市場人士直指，幾千年來金字塔一直是權力、力量和穩定的象徵。金日成也想將獲得一座紀念碑，來炫耀其實力並與其他偉大的統治文化競爭。

但事情並不照著金日成的計畫進行，由於嚴重的孤立和內部經濟問題，北韓在建設期間陷入嚴重危機，「柳京酒店」的工程也持續推遲。

「柳京酒店」位於北韓平壤市區，建造工程經歷兩任金式領導人，因從未完工，成為全球最大的爛尾樓。（美聯）

柳京飯店建造失敗 金式政權心中的一根刺

1989年北韓的強大夥伴蘇聯解體，北韓失去了最重要的貿易夥伴，超過一半的工廠不得不關閉，加上過去幾十年來北韓一直遭遇乾旱、洪水和農作物歉收，在糧食嚴重短缺，導致北韓經濟出現崩潰。

這時，「柳京酒店」工程進度才剛完成鋼筋混凝土結構，連窗戶和室內裝修都還沒開始，整個項目因國家經濟困頓，在1992年全面暫停。因此，「柳京酒店」也被許多人視為北韓經濟失敗的象徵，對於北韓現任領導人來說，這是災難性經濟的一個突出提醒。

「柳京酒店」外牆已經被貼上逾10萬個LED燈，每晚投射出北韓的政治宣傳口號，徹底淪為政治宣傳看板。（法新社）

竣工過程一波三折 最後淪為政治宣傳看板

金日成建造世界最高建築的夢想未能實現，其過世後由兒子金正日繼承政權，並在2008年再次重新啟動「柳京酒店」的工程，於2011年在酒店外部裝上玻璃板，試圖讓這座建築物增添未來感。

但「柳京酒店」的建造命運真是波折不斷，隨著金正日在2011年過世，該酒店工程再度停止。但根據衛星影像顯示，在往後的幾年時間，北韓政府應有陸續進行工程。

2016年12月，「柳京酒店」內部出現閃爍的燈光，而2018年北韓政府在酒店外牆裝設了10萬個LED燈與電視牆，每晚投射出北韓勞動黨黨徽、紀念碑等政治宣傳口號、燈光秀。現今成為北韓的政治宣傳看板。

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