名師解盤》蔡明翰：短線保守看待 中長線多頭格局不變

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（資料照）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

近期強勢的美股昨天出現比較顯著的一個賣壓，昨天在這個經濟數據的部分，市場期待已久6月的消費者物價指數CPI，跟這個剔除食品跟能源成本的核心CPI，雙雙都是低於市場預期，顯示在通膨的部分已經漸漸獲得有效的控制，市場對於聯準會在9月降息的可能性，從原本的7成快速拉伸到9成左右。

這樣的情況下，本來對資金面來講就是由緊縮轉為寬鬆；對股市來講，照理說是一個激勵的作用，但是短線漲多的情況下，昨天反而出現利多出盡的現象，美股開高走低，剛剛提到科技類股相對弱勢，尤其是近期最為強勢的半導體指數跌勢更為沉重。

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所以自然會導致台股部分，今天也有相對比較顯著的壓力，台股今天因為台積電的ADR重挫之後，台積電今天跳空開低；指數的部分來講，因此呈現這個開低走低震盪的現象；尾盤的部分來講，雖然台積電稍有收斂跌勢，但整體架構來講，指數的部分還是呈現比較明顯的壓回，終場加權指數是下跌了473點收在2萬3916點；成交量能的一個部分來講，有出現這個所謂的稍微擴增的現象，所以整體架構來講確實從技術面的角度，由高檔出現長黑K棒的格局，短線技術面有出現轉弱。

但是回歸整個盤面結構可以看到，在今天拉回的這個現象來講，其實並沒有顯著的利空，剛剛提到是因為這個CPI低於預期，那短線利多出盡的情況下，但是中長線的一個部分來講，無論在基本面或者是目前資金面，都還是有利於多頭。那尤其是回歸基本面來講，今天晚上開始美國的這個金融股即將公佈財報，從下週開始會有這個密集財報週的展開，從金融到消費，未來會到科技族群，認為說對於下半年的展望應該還是會維持比較樂觀的看法，對於指數的一個支撐效果仍然還是有一定的支撐能力。

另外再提到這個台股的部分來講，下週的台積電法說也對於整個下半年的整個無論是半導體或者是電子族群都有一定的指引方向，那就目前法人的看法來講，仍然對於台積電法說會給予正向解讀，尤其是先行的領先指標，在大立光的一個部分來講在法說會也釋出比較正向的訊息，所以認為台積電法說對於整個指數來講應該是一個正向的因子，只是說在短線在法說會前先行拉回，反而有助於法說會如果出現正向訊息的情況下，無論台積電或指數的部分，才會有這個明顯的一個轉強機會。

所以就目前的角度來講，回歸技術面從高檔漲多剛剛開始出現帶量拉回的情況下，短時間可能投資人會信心會相對比較欠缺，指數可能會轉為弱勢震盪整理的格局，但在下週上半旬整理過後，那等待台積電法說之後，反而有助於股市再度轉回多頭。所以建議投資人來講，中長線仍然維持一個所謂多頭格局不變，短線操作來講可能先行轉為保守，那在下週來講，上半場如果震盪拉回的時間點仍然可以分批的逢低承接，認為短線技術面修正過後，還是會反映基本面跟資金面的利多，持續震盪走高。

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