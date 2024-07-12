正淩董座：AI客戶需求強勁 下半年逐季成長

連接器廠正淩董事長徐季麟今天參加新書發表會活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠正淩（4938）董事長徐季麟今天參加新書發表會活動，並於談及旗下AI業務前景時表示，按照客戶提出的需求，今年下半可望繼續逐季成長，且強勁的動能可望延續至明年的營運表現，「現在是轉型的投資期，後面會越來越好」。

正淩製造的高速交換機連接器、圖形處理器（GPU）散熱模組，目前受到AI伺服器的發展趨勢，在客戶強勁的訂單動能之下帶動出貨，董事長徐季麟認為，正淩全年AI領域營收將比去年成長1倍，總營業額年增20%至30%，這項在股東會當天（6月12日）提出的看法沒有改變。

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徐季麟說，正淩現在走在AI趨勢的發展道路上，未來的成長速度將令人期待，位於新北汐止的營運總部已經擴增使用樓層數，正在進行產線架設，後續通過客戶驗證之後，預計明年初投產，而正在試量產的雲林新廠產線，也同樣會在客戶認證後放量生產，今年台灣廠區的產能比重為30%至35%、年增10至15個百分點，其餘比重為中國廠區產能。

正淩現階段已經掌握美系晶片巨擘子公司作為旗下AI圖形處理器散熱模組主要客戶，同時斬獲國內網通大廠訂單，輝達（NVIDIA）子公司Mellanox則是高速交換器連接器的重要客戶，訂單動能持續強勁，所貢獻的營收將對全年表現增添柴火。

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