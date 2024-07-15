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台股今日重點

2024/07/15 07:00

最新運價指數出爐，單週跌幅1.5%，終止連13漲。（資料照，陽明提供）

1.最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌58.94點至3674.86點，跌幅1.57％，4大主要航線中，僅上週下跌的遠東到歐洲運價走高，另外，上週也走跌的近洋線遠東到東南亞也走揚。遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達5051美元，週漲幅0.39％；遠東到地中海運價每TEU達5424美元，週跌幅0.14％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7654美元，週跌幅5.5％；遠東到美東每FEU達9881美元，週跌幅0.64％。

2.美國前總統川普（Donald Trump）13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊，外界預期，川普贏得11月大選機會增加，中國憂川普重返白宮將兌現承諾，對中國商品開徵60%關稅，勢必衝擊中國外貿，中國股民悲嘆「A股沒了」、「週一開低走低」。

3.台股週五（12日）加權指數開盤跳空重挫434.36點，以2萬3955.67點開出，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）3王領電子股下殺，傳產與金融也同步跳水，指數一度重挫616點，觸及2萬3774點。所幸在金融與塑化、鋼鐵等傳產翻紅，及台積電拉尾盤，終場指數跌473.1點，收2萬3916.93點。

4.美國勞工統計局（BLS）12日公布數據顯示， 6月PPI年增2.6％，高出市場預期的2.3％，且創去年3月以來最高紀錄。

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