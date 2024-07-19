LTN經濟通》深陷一帶一路 東協第2個瀕破產國家

寮國被視為最新的「一帶一路」苦主，在債臺高築下，已經瀕臨違約狀態。（歐新社）

寮國債務138億美元 瀕臨破局

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平在2013年提出「一帶一路」計畫，參與多國的基礎建設，擴大中國的戰略地位、影響力，這些開發中國家向中國大量借貸，藉此打造基礎建設、港口與道路等，但許多國家都因中國貸款的增加而陷入了「債務陷阱」，如巴基斯坦、斯里蘭卡等國負債累累，陷入通貨膨脹、經濟衰退的經濟困境。

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最新的「一帶一路」苦主則是寮國，截至2023年底，寮國債務總額為138億美元，占其GDP的108%，寮國去年的外債償還金額高達9.5億美元，導致該國延期償還本金和利息6.7億美元。至於中國是寮國最大的債權國，約占寮國105億美元政府外債的一半，寮國在債臺高築下，已經瀕臨違約狀態。

寮國人口約750萬，是中南半島唯一的內陸國家，因此海港、海運並不存在於寮國，高度依賴陸路運輸，在一帶一路的背景之下，寮國與中國國有企業攜手，合作興建了中寮鐵路、永珍–萬榮高速公路、水力發電廠等大型公共基礎建設，但這些項目幾乎耗盡了寮國的外匯儲備。隨著還款拖欠、外債不斷上升，新冠疫情和全球燃料和食品價格上漲的通貨膨脹，更加劇了寮國財政的脆弱性。

以連接中國昆明和寮國首都永珍的「中寮鐵路」來說，在2021年12月開通後，成為首條以中方為主投資建設、全線採用中國標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接連接的國際鐵路，全長1000多公里，沿線共分為「昆玉段」、「玉磨段」及「磨萬段」，在開通之後，永珍到中寮邊境的車程，從原先的2天大幅縮短到3小時。

但是中寮鐵路總成本高達60億美元，這相當於寮國GDP的3分之1，而且雖然是兩國合資成立的「寮中鐵路公司」（Laos-China Railway Company ）來管理，但該公司中方股份就占了70%，寮國國有公司僅占30%，這似乎沒有帶來相對應的效益，還加劇了寮國財務困境。

中寮鐵路總成本高達60億美元，這相當於寮國GDP的3分之1，被視為加劇了寮國的財務困境。圖為中寮鐵路2020年的施工現場。（美聯社）

電力網路 賣給中資25年特許經營權

此外，寮國計劃將自身打造成「東南亞的電池」，成為東南亞地區主要電力出口國，利用外資修建了數座大壩，但供過於求，導致許多大壩的電力無法消化，寮國國家電力公司背負高額債務。

由於缺乏資金，寮國在2021年向中資公司「中國南方電網」授予了25年的特許經營權，允許南方電網建設和管理寮國的電力網絡系統，包括對電力出口的控制權，等於是國家電網被「整碗捧走」。寮國匿名官員批評，這交易很糟糕，並非雙贏，讓寮國陷入不利地位。

美國維吉尼亞州的威廉瑪麗學院（College of William and Mary）旗下的AidData研究實驗室發現，從2000年至2018年期間，寮國對中國的債務總額為122億美元，占了該國GDP的65%。AidData執行董事帕克斯（Brad Parks）直言，全世界沒有哪個國家對中國的債務曝險，比寮國還要高，這是個非常極端的案例，寮國大肆舉債，結果陷入了難以承受的境地。

寮國計劃將自身打造成「東南亞的電池」，興建多個大壩。圖為寮國的南屯2號（Nam Theun 2）水力發電廠。（美聯社）

中國不願意 讓寮國違約

東京大學經濟政策教授西澤利郎（Toshiro Nishizawa）表示，寮國是更接近東南亞的「入場券」迄今為止，北京方面「非常慷慨」地允許寮國推遲債務付款，但它沒辦法無限期地推遲這個問題。

西澤利郎建議，寮國應與中國協商前期債務處理，選項包括延長還款期與降低利率等。他更表示，中國的銀行不想承擔不良資產，中國也不想在開發中國家眼裡，被看成「不可靠的債權國」，中國不願意也不能讓寮國違約。

《彭博》今年7月對於寮國債務一事詢問了中國外交部，中國外交部發言人強調，中國與寮國等發展中國家開展了「互利合作」模式，有力支持了經濟社會發展，並補充稱「我們一直盡力幫助相關國家減輕債務負擔」。

中國外交部發言人也駁斥了「債務陷阱外交」的指控，稱這是美國想要破壞中國與發展中國家合作的言論。強調：美國騙不了大多數發展中國家。

有觀點認為，許多國家都因一帶一路，造成對於中國貸款的增加，而陷入了「債務陷阱」。不過中國外交部發言人駁斥這類說法。（美聯社）

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