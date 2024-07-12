三星罷工號召高階晶片產線員工 恐滾雪球危害供應鏈

三星工會呼籲高階晶片生產線員工參加抗爭，是對公司管理階層「最有效」施壓的措施。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子最大的工會罷工不歇，為讓經營高層正視員工薪資權益，工會呼籲最先進的人工智慧記憶體晶片工廠員工參加罷工，不斷升級的行動可能像滾雪球一樣越滾越大，危害到晶片供應鏈。

全國三星電子工會（NSEU）在8日罷工以要求更好待遇，不過此一行動未能讓管理層重啟談判，工會也在10日擴大施壓，宣布延長為無限期罷工。

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工會在首爾南部平澤的三星高頻寬記憶體工廠前參加抗議活動，工會領導人告訴媒體，他們現在的目標是號召一個小型但具有戰略重要性的綜合體，希望加大對公司高層的壓力。平澤工廠是三星努力開拓晶片重要市場的神經中樞，三星正試圖說服輝達使用其高頻寬記憶體。

工會副秘書長李炫國（Lee Hyun-kuk）表示，呼籲高階晶片生產線員工參加抗爭，是對管理階層的「最有效」施壓的措施。

儘管罷工人數減少中，本週一連串的抗議活動仍標誌著三星半個世紀歷史上規模最大、範圍最廣的勞工抗議活動。有超過3萬名工人參加。

目前尚不清楚最終總共有多少人會響應工會的號召，但令人擔憂的是，不斷升級的行動可能會像滾雪球一樣越滾越大，損害三星名聲，或者傷害正在復甦的科技和晶片產業。

週五，在亞洲科技股普遍遭遇拋售的情況下，三星股價在首爾下跌了4%，創下兩個多月來最大盤中跌幅。

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