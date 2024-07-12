習近平「芯」寵慘了！中國半導體獨角獸芯華章大裁員5成

受到美國晶片禁令衝擊，中國半導體獨角獸-芯華章大裁員。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管北京持續砸錢扶植半導體產業，在美國晶片禁令衝擊下，許多中國半導體公司已經撐不住。港媒披露，今年5月才被南京市政府列為重點支持的半導體新創企業-芯華章裁員高達50%，為北京實現半導體技術自給自足的努力蒙上陰影。

《南華早報》報導，知情人士透露，芯華章（X-Epic）成立於 2020 年，旨在開發中國本土電子設計自動化 （EDA） 工具，希望打破美國公司的壟斷。未料，該公司本週開始對不同部門展開裁員，包括核心研發部門。

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由於芯華章並非上市公司，未公開披露財報，也沒有證實裁員訊息。根據初創公司追蹤機構Pitchbook 數據顯示，截至 2023 年 3 月，芯華章在南京、北京、上海、成都和深圳的辦事處擁有約 400 名員工。

報導指出，芯華章由美國 EDA 巨頭 Cadence Design Systems 前工程師王禮賓於 2020 年 3 月創立。據 PitchBook 稱，截至 2023 年 3 月，芯華章已籌集 1.217 億美元，投資者包括紅杉資本（原紅杉資本中國）、經緯中國等。

報導稱，芯華章是中國本土EDA企業的後起之秀，今年5月才被列入南京市政府重點支持的新創企業名單。芯華章和華大九天（Empyrean Technology）等中國 EDA 公司正在開發用於複雜晶片設計的軟體工具，此領域長期由益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）和明導國際（Mentor Graphics）等3家美國公司主導，目前明導國際由歐洲巨頭西門子擁有。

報導提及，美國以國家安全考量對中國實施科技封鎖，拜登政府的晶片禁令涵蓋 EDA 的硬軟體方面。華盛頓於2022 年 8 月首次限制中國獲得該技術，禁止將該技術或支援 GAA 的 EDA 軟體出口到中國等地區，對中國發展先進半導體及開發高效能運、AI晶片構成阻礙。

儘管北京高喊半導體自給自足，中國對EDA技術的掌握進展相當緩慢。顧問公司 JW Insights 數據顯示，3大外國供應商掌握中國約 70% 的 EDA 市場，中國最大的EDA廠商華大九天市占率僅 7%，在市場逆風之下，華大今年第一季淨利大減 64% 至 770 萬元人民幣，顯示中國EDA廠商營運承壓。

報導認為，在美中科技戰中，中國對進口EDA軟體和智慧財產權的依賴，加上半導體設備-曝光機開發遇到瓶頸，成為中國半導體產業最大的弱點之一。

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