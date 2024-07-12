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行政院經濟發展委員會下週召開 鎖定三大議題

2024/07/12 14:42

行政院經濟發展委員會下週將召開第一次會議，鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長等三大議題。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟發展委員會下週將召開第一次會議，鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長等三大議題，包括青年低薪、居住正義等問題，也會列子計畫討論，並逐步落完成相關政策。

卓榮泰6月與民進黨立委餐敘時，拋出8月將召開經濟發展委員會的構想，由於各界都在關心會議進度，因此將提早於下週召開。

據了解，經濟發展委員會議題鎖定三面向，第一是創新經濟、第二是均衡台灣、第三是包容成長。創新經濟會以5大信賴產業為主，再強化AI產業化、產業AI化，同時加上金融創新，很多新的金融方式產品會推出，要用普惠金融方式，讓全民共享科技進步。

在均衡台灣計畫中，將提出140項國家基礎建設，逐步在各縣市完成，同時，西部科技廊帶、東部的交通觀光，會一併在計畫中逐年完成。

至於包容成長的部分，會幫助中小微企業做數位轉型、淨零轉型，希望他們也能進到AI科技時代，此外，青年低薪與居住正義等問題，都會在包容成長中，列為子計畫，逐步完成。

總統府月底也將召開國家氣候變遷對策委員會，能源政策議題是會在總統府或行政院的委員會討論？官員解釋，台灣的能源政策不會只為了氣候變遷，能源政策有多個層面，包括民生、工商與經濟發展等，而經濟發展必然與能源有關，因此經濟發展委員會也會討論能源議題。

對於外界質疑，經濟發展委員會與經濟部、國發會有疊床架屋之虞，卓榮泰曾強調，「完全不會」，經濟發展委員會提高到由院長主持的層級，聘請許多外部專家學者做經濟顧問。政院內部組織加上外部顧問，形成更多元討論，廣納更多意見，而且每個子計畫都有執行的期程。

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