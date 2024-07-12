戰爭財發威 世銀：俄羅斯歸類為高收入國家

俄烏戰爭帶動俄羅斯經濟成長，世界銀行將其歸類為高收入國家。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 每個國家都會因為經濟成長、通貨膨脹、匯率和人口成長等因素影響人均國民所得，世界銀行每年7月都會更新國家收入分類，其中俄羅斯雖因俄烏戰爭以及西方國家的制裁，世銀以軍事開支成長、金融和建築部門反彈，將該國從中高收入國家調整為高收入國家。

外媒報導，根據世界銀行最新報告，2023年俄羅斯的經濟受到軍事相關活動大幅增加的影響，加上貿易、金融部門和建築業的反彈也推動經濟成長，實質GDP成長3.6%和名目GDP成長10.9%，俄羅斯Atlas人均國民所得增加11.2%，人均國民總收入為1萬4250美元（約台幣46.3萬）。

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對此，俄羅斯經濟學家Alexander Dynkin表示，目前還沒有任何國家經得起西方國家對俄羅斯的經濟制裁，俄羅斯在能源、原材料和食品方面自給自足，擁有熟練的勞動力市場，世界一流的基礎科學。

世界銀行報告指出，俄羅斯經濟成長的主要動力來自俄烏戰爭，對政府而言有經濟及政治利益，但對大多數俄羅斯民眾及其他的經濟狀況沒有太大變化，而是國家在軍事裝備上投入巨資，以及對志願軍士兵的巨額付款，強力推動經濟發展。

對此，歐洲復興開發銀行 （EBRD） 表示，由於俄羅斯透過戰爭機器巨額支出抵消制裁的影響，今年經濟仍將進一步成長，預期2024年會成長2.5%，將恢復到2022年入侵烏克蘭前，比去年9月預測的1%大幅提升。

據了解，俄羅斯上次被歸類為高收入國家是在2012年至2014年吞併克里米亞時期，凸顯戰爭對俄羅斯來說有一定程度的利益。不過，專家認為，戰爭財只是曇花一現。

經濟學家Dmitry Nekrasov表示，當時因為吞併克里米亞之後的制裁，加上資本外流、貨幣貶值和油價下跌，俄羅斯馬上回到中上收入群體，後來花了整整十年才從2014年後的動盪中復原，經濟成長若是透過戰爭的破壞來實現，沒有人能以這種GDP過更好的生活，這是壞的GDP，其中一部分在戰後會不可避免萎縮。

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