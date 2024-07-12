碳費三子法環團產業界意見分歧 環境部暫定8月底公告

環團在碳費子法公聽會上舉布條呼籲，勿讓碳費制度設計給予產業過多折扣，否則恐違反污染者付費原則。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（12）日召開碳費相關三子法公聽會，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」。環團認為碳費制度設計給予企業太多優惠，不利減碳目標；產業界則認為減量指定目標太過嚴苛、不易達成。環境部表示，各界對於三子法的意見相當多、需要時間彙整，暫定三子法8月底前公告。

此次會議討論開始前出現小插曲，多個環團舉起布條呼籲，減碳不只是環境部的責任，也是經濟部的責任，卻看到產業界不斷遊說經濟部，導致碳費設計一直不斷打折，擔憂無法辦法達到台灣2030年的減碳目標，並表示已於今天發布台灣碳費制度設計十大建議報告。

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環團指出， 碳費訂定秉持污染者付費原則，應刪除碳洩漏風險係數值及2.5萬噸免徵額，避免產生污染者不付費情況，並加速台版CBAM相關規劃；若要保留備受爭議的碳洩漏風險係數值，至少要明定三期階段調整的具體時程、條件，並與歐盟CBAM接軌，在2034年前完全退場。

環境權保障基金會研究員湯琳翔表示，目前碳洩漏風險係數值的公式，可能會影響碳費審議會委員訂定費率的權限，假設今天碳費委員訂出的優惠費率是100元，乘上高碳洩漏風險係數0.2，等於打完折後，排一噸後業者只要繳20元，「比一瓶礦泉水還便宜。」

台灣氣候行動網絡研究中心研究員林雨璇則認為，碳抵換無法取代企業內部減碳，應嚴格限制抵扣比率上限5％，並摒棄先期專案之使用，且不應放大國內減量額度其扣減比率，以免損害碳費減量成效。

有產業界代表認為，減量指定目標過於嚴苛、難以達成優惠費率的減量條件，會讓企業失去加大減碳的誘因，直接繳碳費的一般費率，可能反而還比較符合經營成本效益，建議燃料標竿值再放寬。鋼鐵公會則希望放寬先期專案碳抵換的限制，讓高碳洩露風險事業也能適用。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，召開公聽會前已召開過十餘場會議討論，今天各界提的意見仍相當多，針對減量指定目標的二種優惠費率能否轉換、高碳洩露風險的退場機制等意見，會再進行研議討論，目前三子法暫定8月底前完成公告。

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