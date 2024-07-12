全球10大最佳機場出爐！日本3機場入榜佔比最高

全球前10個航班準時最佳機場出爐！日本3機場入榜佔比最高（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕民眾出國旅遊最怕遇到航班誤點，耽誤了行程，至於那些機場航班準時率最高呢？根據 AirHelp 數據顯示，2024年全球前10大航班準時率最佳機場排名出爐，卡達的多哈哈馬德機場，以8.52分排名第1，不過，若以國家別來看，日本有3個機場入列，佔比最高。

CNBC報導，乘客權益公司AirHelp對69個國家的239個機場進行了排名，重點關注 2023年5月至2024年4月期間運營的航班準點率。

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此指標佔每個機場總分的 60%，準點率定義為航班在公佈的抵達時間 15分鐘內到達。

另乘客對每個機場的評價以及旅客對其食品和商店的評分佔了剩餘 40%分數。

根據數據顯示，卡達的多哈哈馬德機場，以8.52分奪冠，其次是開普敦機場，得分8.52分，而第3名與第4名皆有日本拿下，分別是名古屋中部機場8.49分、大阪伊丹機場8.46 分，第5名則是巴西利亞-儒塞利諾·庫比契克總統機場8.32分。

至於第6至第10名依序為，約翰尼斯堡或坦博機場8.29分、馬斯喀特機場8.28分、鹽湖城機場8.28分、貝倫瓦德坎機場8.26分、東京成田機場8.24分。

在前10名中，若以國家別來看，日本表現最佳，拿下3名，南非與巴西並列第2，皆拿下2席。

不過，若進一步觀察，若只看航班準時性，那麼排行榜則與綜合評比出現相當大的落差。

南非開普敦機場、巴西利亞-儒塞利諾·庫比契克總統機場與巴拿馬巴拿馬城托庫門機場3機場，以8.6分並列第1，不過，若以綜合評分來看，全球最佳機場是卡達的多哈哈馬德機場，以8.52分奪冠。

日本名古屋中部機場與日本大阪伊丹機場以8.5分並列第2；美國鹽湖城機場與明尼阿波利斯-聖。美國保羅機場以8.4分並列第3；卡達多哈哈馬德機場、巴西貝倫瓦德坎機場、哥倫比亞波哥大埃爾多拉多機場、哥倫比亞卡塔赫納拉斐爾·努涅斯機場與哥倫比亞麥德林何塞瑪麗亞科爾多瓦機場以8.3分並列第4。

相反，根據排名，平均準點率最差的機場是突尼斯的突尼斯迦太基機場（平均準點率48％）、倫敦蓋特威克機場（57％）和葡萄牙的里斯本溫貝托·德爾加多機場（58％）。

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