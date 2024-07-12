童子賢：台灣相當幸運遇見契機 沒有把握將失去機會

和碩（4938）董事長童子賢今天出席工商協進會第26屆第3次會員大會，以「產業發展與世界局勢」為主軸發表專題演講。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席工商協進會第26屆第3次會員大會，以「產業發展與世界局勢」為主軸發表專題演講，童認為，制度的變革是社會往前推進的關鍵一環，競爭力取決於自身的戰鬥條件，台灣相當幸運能夠遇見世界轉變衍生而出的契機，倘若沒有把握就將失去機會。

童子賢說，台灣值得珍惜的且應被持續保護的特質，包括民主、繁榮、安全與尊嚴，繁榮與否與自身的努力程度有關，目前半導體先進製程在台積電（2330）的投資之下，與美、日、韓等國家的競爭對手保持一段距離，可以確保在一定的時間內具備相當程度的競爭力，未來可望受惠於AI加持，分散產業過度集中特定投資項目。

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童子賢表示，AI的潮流將會帶動許多中、小型的創業，不只是台灣，而是在全球都會產生相同的效果，一旦AI普及，人們將看到原先意想不到的產業面貌，無論性質或新或舊，都不會憑空出現或消失，國際之間有競爭、也有聯合，台灣想要擁有什麼樣的前景，取決於自身的制度與運作，應讓既有的條件更加契合未來的發展方向。

童子賢強調，「全民對於我們能源的需求，以及對於核電的觀感，仍然是我最在意的事情」，自己雖然主張透過核能與綠能妥善調配，但倘若全國人迷在感情上不能接受，那台灣是個民主的社會，「我個人就是會服從」，但是相對的，如果經過適當的知識傳播，加深大眾對核能資訊的理解程度，最終引發全民的感情出現轉變，「我也非常樂意服從這個方向，這就是所謂的民主。」

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