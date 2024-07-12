252戶5個月內和平搬遷 永和大陳都更單元3動土估2028年完工

大陳都更單元3今日開始動工，市長侯友宜與民代、居民等出席見證。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市永和區的大陳社區全區約8.7公頃，因原有建物老舊、巷道狹窄有安全之虞，新北市住宅及都市更新中心辦理大陳都更，分為7個單元進行，今（12）日單元3舉辦拆除開工典禮，市長侯友宜致詞指出，居民期待都更許久，大陳各單元都更進度持續推動，期許今日動工的單元3要比已經完工落成的單元2蓋得更美，2028年完工，他對市民朋友有交代。

侯友宜、城鄉發展局長黃國峰、都市更新處長林炳勲、副議長陳鴻源、議員連斐璠、許昭興與當地里長、老少住戶出席見證動工。

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侯友宜說，永和大陳地區都更案是全國最大、最困難的都更案之一，全區約8.7公頃分為7個單元公辦都更，原有的60多年老舊建物產權複雜、居住人數多，公共設施不完善且巷道狹窄，有安全疑慮，單元3共252戶居民已在5個月內全數和平搬遷，進入拆除動工階段，為新北市推動公辦都更的重大里程碑，未來此案除翻新公有新生市場，也規劃了中央公園，為當地帶來大面積綠地及開放空間。

都更處表示，永和大陳公辦更新持續推動，目前單元2已完工進駐，單元6、7由都更處審議中，單元5已召開自辦公聽會，單元1、4則由住都中心辦理招商中。針對單元1、4，侯友宜要求招商過程要公開、透明，找最好的廠商來蓋房子，另外審議中的單元6、7也要儘速進行；單元3將在2028年完工，雖然屆時他已卸任，但對居民有所交代。

連斐璠指出，大陳地區房子多在1962、1963年建成，發展後居住空間不足，有居民往上加建，或在無執照的狀況下重建，另外80％巷道狹窄，救護車、消防車難以進入，公共安全有疑慮，居民、民代樂見都更進行，盼早日完工。

至於大陳義胞文化記憶保留，連斐璠說，當初市府承諾鄉親會把相關文物妥善保存，見各單元都有所進度，因此她在議會提出相關質詢，希望市府實踐承諾，大陳義胞鄉親多集中於單元6、7，她建議在單元7展示相關文物，可使後代了解歷史文化。

許昭興表示，市府若把單元1到7分回的房子賣出，總額將達100多億元，但公設保留不足，每次推都更都只留幾個小教室，沒有保留大型集會場所，呼籲市府重視民眾休閒活動的權益。

此外，侯友宜也期許永和國小重建、永和行政園區公辦都更案、中和光復線興建可以儘速推動。

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