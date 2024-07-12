獨家》遭拔永豐金董事長敗訴 何壽川律師千字聲明將上訴

永豐金控前董事長何壽川（前）。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控前董事長何壽川在2017年遭金管會解除董事職務，何不服提出行政訴訟救濟，但台北高等行政法院昨（11日）判決何敗訴；何壽川委任律師余明賢今（12日）發出千字聲明，強調金管會處分的違失事項，都不是何壽川擔任董事長時永豐金控的業務範圍，將再提出上訴。

回顧過去，何壽川因涉及三寶等案，在2017年解除董事職務，何不服向行政院提出訴願，而行政院做出撤銷該處分；不過，金管會2019年再度作成解除董事職務處分，等於是兩度解職。由於何不服提訴願被駁回，再提「行政訴訟」進行救濟，台北高等行政法院11日判決何敗訴，但可再提出上訴。

請繼續往下閱讀...

臺北高等行政法院認為，金管會以永豐金控公司未落實利害關係人或實質利害關係人控管；何壽川長期擔任該公司負責人，未有效督導該公司建立守法性文化，且未落實督導該公司建立利害關係人及實質利害關係人控管之內部控制，又未向該公司覈實揭露及申報實質利害關係人，交易時亦未主動迴避等由，依金控法第54條第1項第4款規定為解除原告該公司董事職務之處分，訴願決定遞予維持，何壽川訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

何壽川委任律師余明賢今天發表聲明，首先，他強調，何提出行政訴訟的目的，並非要回任永豐金控董事長，而是要爭取應有的工作權保障及回復聲譽，對於本次判決深表遺憾，將會再提出上訴。

余明賢表示，金管會處分所提到的各項違失情節，都不是何壽川擔任董事長時永豐金控的業務範圍，而是永豐金控子公司或孫公司的業務行為，並且由各公司相關人員依照專業職能獨立進行，金管會沒有證明何壽川對於永豐金控子公司、孫公司業務執行有任何影響的行為，就做出本件解職處分，於法不合，高等行政法院也沒有加以詳查，全然採信金管會臆測的說法，造成無權有責的不合理現象，令人遺憾。

余明賢說，尤其，高等行政法院判決中所提到的利害關係人等情節，早就經過檢察官詳細調查，認定永豐金控相關人員在鼎興牙材案當中並沒有任何不法行為，利害關係人系統建置也沒有缺失，因此做出不起訴處分確定。

而且在永豐金租賃貸款案中，檢察官也沒有起訴關係人交易。高等行政法院卻仍然以這些情節作為基礎，認定金管會處分合法，顯然未能查明事實，有所誤解。

至於判決中所提到的交易架構，都是由永豐金租賃相關公司自行開發客戶後，依客戶需求並在符合法令與租賃業實務的方式下來進行，且所有貸款均已回收獲利，判決指出，由永豐金控集團承擔放款之風險等情，也與事實不符。

余明賢表示，金管會在108年3月28日做成本件解職處分時，何壽川已非永豐金控的董事長，依照最高行政法院在兆豐金控蔡友才案所設立的標準，「金管會不能對於已經不在職位上的人做出解職處分」，因為已經沒有任何需要立即排除的危險狀態，欠缺做成解職處分的實益，臺北高等行政法院未能遵守最高行政法院的見解，做出違法判決，實令人不解。

針對上開各項判決違法情節，將在收到判決後，依法提起上訴尋求救濟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法