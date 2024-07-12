護國神山供應商漢唐今除息，陷貼息走勢（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電的無塵室工程供應商漢唐（2404）今天除息，不過，受到大盤重挫影響，漢唐不僅沒有填息，還慘貼息，今股價開低走低，以349元開盤，盤中最低為330元，跌幅超過6%。截至11:52分，漢唐股價暫報332元、跌幅5.6%。

漢唐受惠承接台積電美國廠與台灣2奈米廠，去年營收達688.89億元、年增42.92%，創歷史新高，稅後淨利46.55億元，年增16.37%，獲利年增幅度雖不如營收成長幅高，但仍為歷史新高，每股稅後盈餘24.82元。去年盈餘每股配發現金股利21元，為歷年最高，盈餘配發率近85%。

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漢唐今年6月營收37.41億元，月減3.85%、年減18.31%，連續7個月較去年同期下滑，今年上半年累計營收為236.25億元，年減達28.82%。第一季營業利益11.9億元，季減27.4%、年減19.2%，但稅後盈餘12.74億元，季增29.5%、年增13%，每股稅後盈餘6.79元，創同期新高。

漢唐昨股價收373元，除息參考價為352元，受到大盤重挫影響，漢唐今股價開低走低，以349元開盤，盤中最低為330元，陷入貼息走勢。

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