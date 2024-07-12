童子賢：發生核災是機率問題 如同彗星撞地球

和碩（4938）董事長童子賢今天出席工商協進會第26屆第3次會員大會，會後接受媒體聯訪。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席工商協進會第26屆第3次會員大會，會後接受媒體聯訪時表示，核能是「工具」，並不是需要全力支持或是將其打倒的「信仰」，對於未來「萬一發生一次核災」該如何管理？童認為，「要不要想像萬一發生一次彗星撞地球怎麼辦？」這永遠都是機率問題，但由於機率太小，沒有辦法回答。

童子賢說，即將除役的核三廠基本上還運行得很好，成本已經很低，40年來安全性也不錯，在國際核電廠的安全評比當中，也一直都是名列前茅，所以台電在這方面管理得相當不錯，值得鼓勵，在停止運轉之後，未來倘若想要重新投資，還要耗資數千億元，想到這一點就讓人感到惋惜，對於李遠哲認同自己的觀點，「我相信他也是出於自由意志以及發自肺腑的想法。」

請繼續往下閱讀...

童子賢指出，自己對國家能源政策的意見，並沒有受到任何人引導，是出於對台灣產業、民生、國家競爭力發展的觀察，同時也是因為近年來國內積極發展綠色能源，可能會對環境、生態造成嚴重的衝擊，除了海洋生物受到離岸風電影響，天空中飛翔的鳥類也會太陽能板反光的干擾，「我感受到，綠能恐怕不是原先料想的，只需要小小的土地設置一些風力發電機跟太陽能板，就可以解決台灣的發電問題。」

童子賢觀察，台灣社會需要找尋能源政策的黃金比例，自己主張三成綠能、三成核能、四成火力發電，讓綠能與核能能夠相互在日間、夜間的用電尖峰時刻良好調配，同時盡可能降低空氣中的有害懸浮微粒，也有助於降低國內肺癌病例增加的可能性，「大家不要因為二氧化碳好像看不見，就忽略它的危險性，相對的，我到目前為止並沒有看到核能明確造成哪些人生活不便，或導致罹患什麼病。」

童子賢強調，期待核能經過理性的探討，會讓社會認清它是能夠良善管理、設立健全制度的現代科技，且能對國家做出重大貢獻，為文明發展打下重要基礎，如果核三廠有機會延役，希望單純是用科學的專業流程進行檢驗，盡量減少其他方面的判斷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法