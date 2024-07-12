台灣入列！印尼將新增20個免簽國 預計10月上路

印尼政府計劃向包含台灣在內的20個國家和地區的公民，提供免簽證入境，預計今年10月上路。圖為印尼峇里島。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印尼政府計劃向20個國家和地區的公民提供免簽證入境服務，其中台灣入列，而該提案已經進入最終階段，印尼旅遊部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）本週透露，這一過程已接近完成，他預計在今年10月以前可以實施。

桑迪阿加表示，免簽目標計劃在今年10月該屆政府任期結束前實施，而印尼旅遊部已經在去年12月提交了這20個國家和地區的名單。

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這20個國家地區除了台灣以外，還包含澳洲、中國、印度、韓國、美國、英國、法國、德國、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、荷蘭、日本、俄羅斯、紐西蘭、義大利和西班牙。另外2個國家來自中東。

桑迪阿加指出，將這20個國家地區納入免簽名單，將增加國際遊客數量，拉抬國內消費、吸引投資等。

印尼政府的目標是在2024年吸引1700萬遊客人次，而在今年前5個月的遊客人數為520萬人次。

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