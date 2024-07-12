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拜登：若北京持續援俄 歐洲將砍對中投資

2024/07/12 12:09

美國總統拜登（Joe Biden）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會中指責中國放任俄羅斯入侵烏克蘭，並警告，如果北京繼續支持俄羅斯的行動，歐洲盟友已準備削減對中投資。

《彭博》報導，拜登週四（11日）表示，中國國家主席習近平相信中國是一個夠大的市場，可以吸引包括歐洲在內的任何國家到中國投資，換取歐洲的承諾，但若是中國持續援俄，華府的一些歐洲盟友將減少對中相關投資。拜登指出，雖然中國並沒有直接向普廷（Vladimir Putin）的軍隊提供武器，但若是中國持續向俄羅斯提供資訊和其他能力，中國將不會在經濟上受益。

拜登的發言顯示出習近平和普廷深化雙方關係之際，華府對北京最猛烈的抨擊，隨著盟國尋求遏制俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動，俄中關係愈來愈受到關注。俄羅斯目前已向伊朗、北韓尋求無人機和彈藥，並向中國尋求可以用於這類行動的零件。

北約峰會公報中稱中國為俄羅斯侵略烏克蘭的「關鍵支持者（decisive enabler）」，並明列出中國向俄羅斯國防部們提供的武器零件、設備和原物料的供應。中國則多次表示，未向俄羅斯或烏克蘭提供武器，並「嚴格控管」軍民兩用產品的出口。

北約的表態顯示出，美國和盟友正逐漸達成共識，認為北京不僅對亞洲構成威脅，並且透過支持行動對歐洲安全構成威脅。近年來，從柏林到倫敦、布拉格和維爾紐斯，歐洲各國對中國的立場都變得更加強硬。

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China，EUCCC）在5月公佈的一項調查發現，歐企正在失去對全球第2大經濟體的投資興趣，只有42％的受訪者表示，今年計劃擴大在中國的業務，這是自2012年有紀錄以來最低。外商對中國的投資近期持續放緩，中國商務部6月下旬發佈的數據顯示，進入中國的外國直接投資指標連續12個月下降。

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