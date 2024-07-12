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多次遭詐騙集團冒名 國泰金蔡宏圖親自澄清

2024/07/12 11:24

國泰金控董事長蔡宏圖致詞時澄清網路冒名一事，手比自己「這個才是真的，其他都是假的！」並透露已經多次進行報案。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控董事長蔡宏圖多次遭人假冒名義設立臉書粉絲專頁，提供股票投資建議進行詐騙，他今天親自澄清，除了國泰金控以外，其他的網路上的蔡宏圖都是假的，請大家提高警覺。

國泰金控今舉辦「國泰資產管理高峰會」，蔡宏圖出席致詞。他表示，所有的在臉書上、網路上看到的蔡宏圖在做投資的徵詢，請大家不要相信。他手比自己「這個才是真的，其他都是假的！」他透露已經多次對這類事件進行報案。

他提醒大家千萬要小心，大家做投資都想要賺錢，但是風險要評估。他說可能因為自己的信用不錯，所以被拿來當招牌，但他強調，投資人要很清醒，他本人在這裡，這就是他本人，應該沒有整容過。

蔡宏圖表示，國泰金控是專業的金融機構，配合專業的國外資產管理專家做介紹和分析，投資人可以很放心地來做理財投資，讓國泰金控做財務管理，「千萬不要相信其他那些，看起來像是我的、所做的一些介紹」。

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