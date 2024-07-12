學術論文造假暴增 ! 2023年高達1萬篇遭撤回、「這4國」最嚴重

造假的學術論文出現暴增，將研究可信度推向危機點。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，2023年約有1萬篇假論文被學術期刊撤回，打破了年度記錄；專家認為，這只是冰山一角。根據《Nature》統計，在研究成果大國中，過去20年以沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、俄羅斯和中國這4個國家的撤回率最高。

報導指出，若將學術研討會發表會議論文（Conference paper）也納入，撤回率最高國家是中國，25%為會議論文。電機電子工程師學會（IEEE）為撤回數量最多機構，20年間約撤回萬餘篇會議論文。

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2023年遭撤回的1萬多篇論文中，超過8000篇都來自英國知名的學術出版社「約翰威立」旗下的科學期刊出版社「Hindawi」。為了對抗鋪天蓋地而來的假論文，Hindawi在2023年損失3500萬至4000萬美元（約新台幣11.37億元至13億元），並在同年12月宣布，未來將停止使用Hindawi品牌，並關閉其旗下19種學術期刊。

《Nature》指出，2013年撤回的論文數量剛超過1000篇，但到了2022年已經突破4000篇，2023年大幅躍升至1萬多篇。Nature警告，現在論文撤回的增長速度，已超越科學論文成長速度。

據報導，在許多國家，許多學者的報酬，是根據他們發表的論文數量所決定。

現今假論文已蔓延到印度、伊朗、俄羅斯和東歐。許多年輕科學家透過虛假的研究經驗來提升自己的職業生涯。阿伯丁大學的艾莉森·阿文內爾（Alison Avenell）教授說，有些人得到了巨額報酬，這令人深感擔憂。

科學家警告，數以萬計的偽造研究論文正在期刊上發表，年年持續惡化。由於假論文正席捲實驗室和大學的全球假科學浪潮，除醫學研究正在受到損害，藥物開發也受到阻礙，市場趨勢浪潮上的學術研究也受到危害。

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