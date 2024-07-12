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中國上市公司56％上半年虧損 「新三樣」的光電業賠最多

2024/07/12 11:20

中國已公布上半年業績預告的近700家上市公司中，出現虧損的超過半數，其中預虧超過10億元人民幣的公司達19家，光電業和房地產等行業是重災區。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房市持續低迷，導致經濟復甦乏力，北京當局原本希望透過拉抬太陽能板、電動車等製造業來刺激成長，但因內需不足，廠商被迫將過剩產能向海外降價傾銷，卻遭各國抵制，導致上市公司虧損連連。已公布上半年業績預告的近700家上市公司中，出現虧損的佔56%，其中預虧超過10億元人民幣（下同，44.8億台幣）的公司達19家，光電業和房地產等行業是重災區。

　《財聯社》分析指出，截至9日晚間爲止，公布上半年業績預告的上市公司中，預期獲利的公司305家，預期虧損的公司達393家。受產業鏈各環節市場價格全面大幅下降、維持低迷影響，光電業成爲上半年受損最重的行業之一，也是預告巨額虧損數量最多的行業；其中隆基綠能、通威股份、TCL中環、愛旭股份、雙良節能、京運通和弘元綠能等7家公司最高預虧超過10億元。

　數據顯示，2023年中國的「新三樣」產業－電動車、鋰電池、太陽能板產品合計出口1.06兆元（約新台幣4.77兆元），首次突破兆元大關，年增29.9%，但才經過半年，光電業多家公司已經虧損連連。　

　旅美財經學者程曉農接受《自由亞洲電台》訪問表示，過去中國各個地方企業拿到中央政府補貼都去搞光電業，目標是出口，但是現在出口難度增加，美國市場不易進入，歐盟也在對傾銷討論制裁問題，光電業陷入虧損是必然的結果 ；而且不光是光電業、電動車也是如此。

　程曉農指出，中國原先指望電動車可以佔領歐洲市場，以為可把歐洲所有國家的汽車業全部打垮，然後由中國一家獨佔，但歐洲國家畢竟不是傻瓜，不會開門讓中共去把它們摧毀掉。中國所謂新質生產力的「新三樣」都是白費，有了中美冷戰就更加是白費，前2年是晶片，這2年是電動車、太陽能板，不知道下面還會想出什麼產業，產能過剩在中國是常態。

　除了光電業外，中國房地產市場依然沒有起色。 截至10日，已有十餘家上市房企發布上半年業績預告，普遍虧損，虧損超過10億元的包括華僑城A和中交地產。由盈轉虧的房企如萬科，上半年預計淨虧損70億至90億元（約新台幣315億至405億元）。

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