台積電股價下探至1030元，市值縮水逾1兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股費城半導體指數大跌3.47%，台積電ADR也漲多拉回，大跌3.43%，衝擊台積電（2330）今開1030元，大跌50元，市值縮水1.29兆元，一舉跌破27兆元，下探至26.7兆元，牽動半導體類股跌幅重挫逾4%。

半導體相關個股包括日月光投控（3711）開低走低，最低達177元、大跌逾7%，漲多的昇陽半導體（8028）、京鼎（3413）、京元電（2449）等個股股價也明顯下跌，今除息的漢唐（2404）則窘貼息。台積電轉投資的世界先進（5347）、采鈺（6789）、精材（3374）股價也紛慘跌。

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台積電第二季營收超標，表現優於市場預期，激勵昨股價開高走高，以1065元開出，衝達1080元新天價，市值達28兆元也創新高。7月以來，股價漲114元，不僅破千元大關，市值也從25兆元驟增到28兆元。法人認為，台積電營運基本面沒變，但股價面臨漲多修正。

台積電將於18日召開法說會，公布第二季獲利數與釋出營運展望。展望第三季，逢蘋果進入拉貨旺季，輝達、英特爾、高通、聯發科（2454）新款產品都將放量，外資法人預估台積電第三季營收可季增一成以上，再創單季歷史新高可期。

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