重奪市佔！三星專門針對中國開發Galaxy AI套件

三星行動業務負責人盧武鉉在法國巴黎舉行的 Galaxy Unpacked 活動上談論 Galaxy AI。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了重新奪回遭中企蠶食的智慧型手機市場，三星正在專門針對中國市場開發，名為Galaxy AI 的人工智慧功能套件。

CNBC報導，過去幾年，在中國本土業者快速崛起，三星處於苦苦掙扎窘境，在中國市佔率不到1%，為擺脫此困境，三星多年來一直試圖調整在中國的戰略，但成效甚微。

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隨著設備製造商試圖推動人們升級到高階手機，三星今年推出了Galaxy AI及其S24兩款具有新人工智慧功能的新型可折疊智慧型手機。

重新奪回被本土業者蠶食的市佔，三星希望透過提供中國用戶所需的AI功能。

三星行動業務負責人盧武鉉（TM Roh）在接受CNBC採訪時指出，我們正特別針對中國市場開發Galaxy AI 功能，我相信透過努力為中國創造行動人工智慧，滿足中國消費者需求的行動人工智慧，將有助於我們在中國市場的復甦。

盧武鉉並未透露 Galaxy AI 在中國的具體情況，但表示它將依賴與當地科技和網路公司的合作。

由於對科技的嚴格監管以及北京對網路格局的控制，中國的人工智慧很複雜，希望在中國推出人工智慧功能的外國公司可能需要與當地公司合作。

今年百度與三星合作，將其Ernie 聊天機器人整合到三星 Galaxy S24 智慧型手機中。

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