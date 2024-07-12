中國電商價格戰激烈 賣家血本無歸

中國電商價格戰激烈，大大衝擊仰賴平台銷售的小企業利潤。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著銷售成長放緩、價格壓力上升，以及購物平台為吸引更加注重成本的消費者愈來愈激烈的競爭，中國電商賣家正在為了生存苦苦掙扎。

《路透》報導，中國電子商務產業過去受惠於名人效應，以及各大購物季的消費狂潮，現在則首當其衝的受到經濟不景氣的衝擊。雖然極端的折扣、以影響力主導的銷售活動和大方的退貨政策支撐了電商產業，但這些做法正在傷害那些以電商維生的供應商。

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阿里巴巴、京東等大型電商平台的利潤正在受到擠壓，數千家加入電商平台的小企業利潤也因此受到影響。1名銷售日常用品的上海電商營運商表示，電商的好日子已經結束，今年的競爭很激烈，很多賣家恐怕都撐不過3年了。可以明顯的看到店家參與雙11等活動的熱情降溫，商家不知道自己能賣多少產品，但同時卻必須為了購物季建立庫存，而在促銷活動期間，幾乎不可能看到爆炸性的成長。

中國的電子商務佔了整體零售業的27％，每年銷售額達12兆人民幣（1.65兆美元，約新台幣53.91兆元）。但根據市場研究公司歐睿國際（Euromonitor）數據顯示，隨著經濟放緩，電商榮景不再，過去的兩位數成長，放緩至個位數成長。

隨著經濟放緩的影響開始顯現，供應商也開始反對銷售噱頭的副作用。今年618購物季期間，女裝品牌茵曼的老闆也公開呼籲當局介入平台強制賣家承擔退貨成本的「退換貨保障」政策。

供應商指出，這類政策由拚多多從2021年開始實施，受到消費者的歡迎，以至於其他平台紛紛跟進，但這項政策卻給賣家帶來的龐大的成本。茵曼創辦人方建華在微信公眾號發文表示，電商平台的退貨率普遍在60％左右，然而在這類政策實施之前，退貨率約30％。

方建華指出，供應商仰賴的主要平台不應該使用「消費者至上」的政策，這會增加企業的負擔，許多企業必須以低於成本的價格銷售，才能在多次的促銷活動中，維持在消費者搜尋結果的前列。

電商業者直言，退貨保障政策導致服飾等類型的退貨率飆升，儘管服飾類的退貨率一直相對較高，但自從消費者不用自行負擔退貨時的運費後，退貨率更是大幅上升。業者表示，現在每賣出3件衣服，至少會有2件被退回，且賣家要負擔雙向的運費。

電商顧問公司Azoya表示，消費者衝動購物導致退貨率提升，這使得沒有足夠現金流來承擔成本的小型零售商日子變得更難熬。但退貨率恐怕只是這些企業挑戰的一小部份，他們還面臨著要獲得高流量的成本，以及與網紅、直播主合作的高成本。

零售商也感受到了以工廠價直接向消費者銷售的影響，澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）經濟學教授史鶴凌（He-Ling Shi）表示，拚多多上的一些賣家已經連續2年虧損，他們對於價格最終能支付成本已不抱太大的希望，但商家必須繼續透過平台銷售，否則就可能關閉工廠。

業者表示，經營環境很差，銷售額沒有成長，因為沒有新客戶，人們的平均收入也不像10年前一樣成長，只有平台之間、賣家之間的競爭，這已經成為中國電商產業的新常態。

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