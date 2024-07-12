出國要注意！護照「1原因」無法登機 她淚曝超慘過程

外媒報導，1名英國人在曼谷登機時，因護照頁面出現「1公分」的撕裂痕跡，遭拒絕登機。（示意圖，美聯資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英國1名瑜珈老師蘿西（Rosie Viscomi），在曼谷登機時，因護照頁面出現「1公分」的撕裂痕跡，遭拒絕登機，而她因為錯過班機又簽證逾期，受困泰國多日，直到聯繫大使館後，才接受特殊安排回國，但也因此花光積蓄。

《紐約郵報》、《太陽報》等外媒報導，蘿西4月以來都住在泰國帕岸島（Koh Pha-ngan），一邊進修瑜珈一邊當志工，直到7月4日準備搭機回國，卻被靛藍航空（IndiGo）拒絕登機，該公司給出的原因是「護照損壞」，還被地勤告知：「妳不能用這個護照前往任何地方。」

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蘿西流淚述說當時心境：「我從沒想過，1個地方被撕破，會成為我的問題。」她指出，先前飛往美國、牙買加、入境泰國都順利通關，沒想到這次卻被拒絕。

根據報導，蘿西因為錯過航班、簽證過期被罰款，雖然去了柬埔寨邊境延長簽證，但仍被說是非法入境。在種種壓力下，蘿西一度淚崩。

蘿西說：「我沒錢了，我也沒想到會有這些額外費用。」、「我只想回家。」據《紐約郵報》指出，蘿西目前是失業狀態。

因為沒有錢，只能孤身受困曼谷機場，最終蘿西咬牙砸下數百英鎊，與泰國移民局及英國大使館聯繫，在雙方安排之下，於7月9日平安返回英國。

事後蘿西的妹妹也在募資網站gofundme發起活動，希望協助籌措鉅額旅費。

針對上述事件，靛藍航空證實，這名英國旅客因為護照毀損無法登機，但他們只是按照規定行事，而且也對蘿西提供了必要協助。

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