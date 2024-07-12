日月光開設矽谷第二廠區，擴大測試服務能量（業者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）於美國加州擴充測試產能。旗下的日月光ISE Labs 宣布於加州聖荷西開設第二個美國廠區，公司估計弗里蒙特和聖荷西兩地廠區的營運空間總面積超過15 萬平方英尺，進一步擴大北美版圖與服務當地更多客戶，也展現日月光深耕矽谷的決心，更有助於強化美國半導體供應鏈。

日月光半導體執行長吳田玉表示，日月光堅定承諾持續投資矽谷，這不僅有助於該地區重振半導體行業地位，而且可以更廣泛支持地美國製造商。打造全新在地高階測試廠區是邁向成功關鍵步驟。ISE Labs 作為北美最大的半導體測試服務供應商，對於日月光推動全球創新電子產品發展至關重要。

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日月光表示，ISE Labs針對北美客戶的工程需求進行改建，服務對象涵蓋人工智慧/機器學習 （AI/ML）、先進駕駛輔助系統 （ADAS） 和高性能運算 （HPC） 等新興半導體應用領域的解決方案開發廠商。除了將現有團隊成員調往新廠區，ISE Labs 也正在為新廠區招募專業工程師和技術人員。

ISE Labs 執行長項世傑表示，隨著北美半導體製造供應鏈回流趨勢不斷升溫，客戶對該公司經過驗證的工程專業服務需求也同步增長。此次開設第二個廠區擴大營運，正是為了支持需要與ISE Labs緊密合作的客戶。加州南灣的交通便利性是ISE Labs選擇新廠區地點的首要考慮因素。

日月光指出，聖荷西廠區主要將負責可靠性和驗證測試，涵蓋環境、機械、靜電釋放 （ESD）、故障分析和預燒測試。ISE Labs 的高功率預燒測試解決方案在業界內首屈一指，對於檢測半導體元件的早期失效至關重要。弗里蒙特廠區則將擴大其現有的強大測試服務能力，包括自動測試設備 （ATE） 測試軟體開發、測試硬體設計、元件特性分析、晶圓探針測試和工程、預生產和最終測試以及系統級測試服務。

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