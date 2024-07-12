台股ETF七千金助攻，總規模突破2.45兆新高（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高同步來到2.45兆創下新猷，台股ETF規模今年來增加9747.05億，檔數也新增6檔至62檔，其中更有7檔規模超過千億，今年規模共增加7402.34億，佔了總增加的近8成。

台股ETF規模破千億，分別是0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、006208富邦台50。

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這7檔今年規模共增加7402.34億，佔了總增加的近8成，而台股ETF七千金中高息型就佔了5檔，更顯示出高息ETF持續受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股後市部分，大盤頻創新高下，目前不預設高點，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

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